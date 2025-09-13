Un’estate da incorniciare per i Parchi archeologici di Crotone e Sibari. Il polo culturale unico registra un vero e proprio boom di visitatori, segnando un +24% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi tre mesi sono state ben 143.456 le presenze totali, un segnale forte della rinnovata attrattività del patrimonio culturale calabrese.

Crotone e Sibari: i numeri del successo

Il successo è trainato in particolare da due siti. Crotone, la città di Pitagora, ha sfiorato le 102.000 presenze, con una crescita del 22,5% sul 2024 e un impressionante +370% sul 2019. Un dato che conferma la forte capacità attrattiva del Museo, del Tempio di Hera Lacinia a Capo Colonna e della fortezza di Le Castella. Parallelamente, il Parco Archeologico di Sibari, antica metropoli della Magna Grecia, non è da meno: con 41.512 presenze (che includono il Parco, il Museo di Sibari e il Museo di Amendolara), segna un +28,1% rispetto all’estate 2024 e una crescita di ben sette volte i numeri del 2019.

Filippo Demma: “Parchi motori di sviluppo per la Calabria”

Il direttore dei Parchi, Filippo Demma, commenta con soddisfazione: “un percorso di consolidamento che rafforza la funzione dei Parchi come presidi culturali e motori di sviluppo per la Calabria”. I risultati mostrano che la valorizzazione dei siti archeologici può rappresentare un volano economico cruciale per la regione, attirando turisti e investimenti e offrendo spunti di sviluppo sostenibile a lungo termine.