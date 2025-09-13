Da tempo si discute su chi tra i due, Crozza e De Luca, sia l’imitatore e chi l’originale, ma spesso la realtà supera la satira, rendendo il governatore ancor più tagliente della sua imitazione. Con la ripresa della nuova stagione di «Fratelli di Crozza» sul canale Nove, non poteva mancare l’irriverente parodia che ha come fulcro la contemporanea campagna elettorale in Campania, contrassegnata dalle frequenti bordate del presidente della Regione nei confronti del candidato del “campo largo”. Ogni giorno porta nuove frecciate e battute austere tra i due protagonisti.

La presentazione della stagione è esilarante: Crozza nei panni di De Luca si sfoga al telefono affermando: «Sto aspettando quello fico ma solo di nome», rincarando con un interrogativo sarcastico: «Ma cosa ha fatto questo qui prima? Ah, solo amico di Di Maio?». Subito dopo appare Crozza vestito da Fico che replica: «Lei vuole prendere il mio posto ed è amico di Di Maio». E ribadisce con orgoglio: «Sono stato presidente della Camera proprio grazie a questa amicizia intima con Di Maio». Alla domanda su come amministrerebbe la Regione Campania, Crozza-Fico risponde con convinzione: «Con tutto il cuore».

Le risate sono dunque garantite sul Nove, dove la satira dovrebbe mantenere il suo ruolo affilato e incisivo. Sullo sfondo però, tra gaffe – come l’ultima riguardante la moglie di Anish Kapoor – invettive, condanne ed esilaranti battute, si preannuncia un confronto, in realtà a senso unico, che durerà fino al 23 novembre, data delle elezioni. Per ora, il candidato Fico ha adottato una strategia difensiva, simulando un atteggiamento d’immobilità simile all’opossum per evitare gli attacchi diretti di De Luca. Pur non rispondendo frontalmente, prova a smontare le critiche in modo più sottile. Riuscirà questa tattica a reggere fino al voto? Considerando che, come si suol dire, «il buongiorno si vede dal mattino», al momento sembra improbabile un avvicinamento dei due nei prossimi tempi.

Lo scontro sul codice etico

L’ultimo botta e risposta si concentra sul codice etico. Il punto di partenza è l’appello di Fico a una politica trasparente con liste pulite, che ha scatenato la reazione del governatore campano. De Luca ha infatti sottolineato che la moralità non dovrebbe essere giudicata da singoli protagonisti politici, bensì affidata alle autorità giudiziarie competenti.

De Luca ha affermato:

«Il livello di moralità non può essere definito da chiunque, ma spetta ai magistrati stabilire ciò che è giusto o meno. Chi parla con voi è una persona che conosce bene queste dinamiche, pertanto ogni giudizio precipitoso è fuori luogo.»

Il confronto tra i due candidati, dunque, si arricchisce di tematiche complesse e apparentemente inconciliabili, coinvolgendo dimensioni sia politiche che etiche. La campagna elettorale per la guida della Regione Campania sarà caratterizzata da queste tensioni, che metteranno alla prova la capacità dei protagonisti di mantenere un dialogo costruttivo nel dibattito pubblico.

Trasformando uno scontro aspro in un confronto democratico e civile, entrambe le parti dovranno dimostrare attenzione ai temi essenziali per la collettività, lasciando da parte le provocazioni più sterili e insistendo su un confronto basato su proposte concrete e trasparenza.

Luca dal pulpito social si definisce il primo degli impresentabili, il numero uno. Ricorda come, dieci anni fa, Rosy Bindi abbia convocato la commissione antimafia 48 ore prima del voto e 12 prima del silenzio elettorale, pubblicando l’elenco degli impresentabili in un momento in cui non era possibile replicare, definendo tale gesto un atto di delinquenza politica.

Il messaggio centrale è chiaro: chi arriva in Campania deve conoscere e rispettarne il codice, non imporlo o modificarlo. La regione si presenta come un modello di gestione della cosa pubblica basato sulla rigidità e sull’austerità.

Quando si discute di moralità pubblica, la Campania vuole essere un esempio da seguire per tutte le altre regioni. Inoltre, viene sottolineato come i tempi della demagogia siano ormai superati e che chi si propone con tali strumenti non possa più incontrare approvazione.

Nonostante le critiche e le tensioni, viene evidenziato con un certo sarcasmo che chi emette questi giudizi è però un alleato politico, sottolineando quindi la complessità e le contraddizioni interne agli schieramenti.