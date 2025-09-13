Le dinamiche del mercato immobiliare in Italia mostrano una tendenza preoccupante: nonostante i tassi sui mutui siano più vantaggiosi, l’aumento dei prezzi delle case sta rendendo l’acquisto sempre più difficile per il cittadino medio. Secondo un’analisi di TeleMutuo.it, il divario tra il valore degli immobili e la capacità di spesa dei potenziali acquirenti si sta allargando, richiedendo una quota di liquidità iniziale sempre maggiore.

L’Esempio di Milano: La Capitale del “Gap” Immobiliare

Milano è il caso più emblematico di questo fenomeno. Qui, il prezzo medio di un bilocale di 65 mq è schizzato da 178.750 euro nel 2015 a 292.500 euro nel 2025, con un aumento del +63,6%. Di conseguenza, la percentuale di copertura del mutuo si è ridotta drasticamente, passando dal 62,7% al 43,8%, e il capitale proprio richiesto è quasi triplicato, da 66.750 a 164.500 euro.

Anche altre città come Roma, pur mostrando una relativa stabilità dei prezzi (+2,7%), vedono un aumento della liquidità necessaria, che passa da 99.250 a 115.750 euro. A Napoli e Bologna, i rincari sono più contenuti, ma la dinamica rimane la stessa: la quota a carico dell’acquirente cresce, mentre il peso del mutuo si riduce.

Il Commento dell’AD di TeleMutuo.it

Andrea Pennato, Amministratore Delegato di TeleMutuo.it, spiega questa tendenza: “Nonostante condizioni di credito più vantaggiose rispetto al passato, l’incremento dei valori immobiliari riduce la capacità del sistema creditizio di coprire la spesa complessiva. Questo ha generato un gap strutturale tra disponibilità finanziaria del singolo e il prezzo di mercato degli immobili.“

Le Conseguenze: Un Mercato a Due Velocità

Il peggioramento dell’accessibilità alla proprietà, specialmente nelle aree metropolitane, rischia di creare un mercato a due velocità. L’analisi conclude che se questo divario dovesse ampliarsi ulteriormente, l’accesso alla proprietà diventerà sempre più un privilegio per chi ha capitali consistenti, mentre la domanda di locazione è destinata a crescere strutturalmente.

Questa situazione, come sottolineato da Pennato, “potrebbe accentuare le disuguaglianze intergenerazionali e ridurre la mobilità abitativa, con effetti diretti anche sull’economia urbana e sullo sviluppo demografico delle città”.