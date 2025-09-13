(di Katherine Puce) Il dollaro è, ad oggi, la moneta dominante, il perno su cui si basano scambi e transazioni internazionali. Eppure, per i paesi emergenti, questa realtà sta già cambiando. Negli ultimi anni, i loro mercati sono sempre più coinvolti in un rapido e silenzioso processo di de-dollarizzazione. In particolare, ad essere allentata è la dipendenza dal dollaro, tanto nelle transazioni internazionali quanto nelle riserve valutarie. Questo avviene nell’ottica di diversificazione intrapresa da tempo da grandi potenze come Cina, Russia e Brasile, sempre più interessate ad allontanarsi dai pericoli legati al dollaro statunitense, che porta con sé il rischio di fluttuazioni e volatilità.

La ricerca di sovranità economica

Ma non solo, l’interesse riguarda anche il raggiungimento di una propria sovranità economica, all’interno di una più grande strategia di difesa. Un aspetto tralasciato, oltre all’impatto più esplicito e diretto che questo fenomeno ha sulle politiche monetarie internazionali, è rappresentato da altri due aspetti. In primis, quello legato all’impatto sulle valute emergenti: il rublo russo o il real brasiliano potrebbero emergere come opzioni alternative che, di fatto, potrebbero avere il potere di ribaltare gli equilibri globali, legandosi così al primo aspetto, ovvero le rivalità internazionali che vanno oltre le monete.

Economie locali e valute

In secondo luogo, non è da sottovalutare l’impatto molto specifico e concreto sulle economie locali. In alcuni paesi emergenti, il dollaro non è solo usato per il commercio internazionale, ma anche per piccole transazioni quotidiane, come protezione contro l’inflazione locale. L’eliminazione del dollaro potrebbe portare a una rivalutazione delle valute locali, influenzando negativamente la competitività delle esportazioni e creando discontinuità economiche sul piano del consumo e degli investimenti. Tuttavia, non è facile stabilire e misurare quest’aspetto, poiché ogni paese è dotato di un proprio equilibrio, garantito dalla sua specificità. Si possono solo seguire le tendenze generali come metro di misura, con l’obiettivo di osservare quelli che sono gli attori principali di queste microeconomie, ovvero le piccole imprese, i consumatori e la sfera quotidiana.

Il dollaro, per molte piccole realtà, permette ancora di rifugiarsi dal rischio di inflazione, che invece potrebbe intaccare le importazioni di materie prime legate a valute locali, come è accaduto con il bolívar, la valuta del Venezuela. Non solo, oltre alla protezione contro l’inflazione galoppante, ci si può difendere dai rischi legati ai tassi di cambio, garantendo un commercio più stabile e certo.

Una de-dolarizzazione solo “operativa”

È su queste basi che anche il Centro Studi di Unimpresa, in un’analisi pubblicata in questi giorni, dipinge la dinamica della de-dollarizzazione in atto tra i paesi del CRAI (Cina, Russia e India) come una fase di fatto ancora “operativa, non sistemica”. Ovvero, per questi paesi, il dollaro rimane fondamentale come un’ancora, sebbene lentamente stiano crescendo le transazioni in valute locali come lo yuan e la rupia.

Un futuro senza dollaro?

Pertanto, un immediato abbandono o collasso del dollaro è ancora una visione catastrofica troppo lontana, quasi improbabile. Nonostante ciò, soprattutto i paesi occidentali devono monitorare questa nuova tendenza, che, seppur lontana, potrebbe modificare, nel lungo termine, il modo di rapportarsi con i corridoi commerciali più lontani. Di conseguenza, la crescente ascesa delle valute alternative potrebbe rappresentare il primo segnale di una trasformazione economica globale, capace di riscrivere le regole del gioco e ridisegnare gli equilibri internazionali.