La quinta edizione di LetteraFutura, la fellowship letteraria nazionale dedicata alle scrittrici esordienti, entra nel vivo con l’annuncio dei cinque romanzi inediti che si contenderanno la vittoria. I libri finalisti sono stati rivelati durante l’evento “Il Tempo delle donne”.
Ecco i titoli e le autrici dei romanzi in lizza:
- Un castello di tufo di Alessia Burzotta
- Età dell’oro di Francesca Castro
- La costellazione del pesce di Valentina Fornelli
- Non lo diremo di Samantha Mammarella
- Fuori campo di Luisa Morfini
Le storie esplorano una vasta gamma di argomenti, da identità segrete a carriere scientifiche, dall’adolescenza e le sue fragilità al lavoro di cura, toccando temi sociali come l’autismo, il carcere e le istanze politiche globali.
Il percorso verso la pubblicazione
La proclamazione della vincitrice si terrà a Roma nel mese di ottobre 2025, durante il Festival inQuiete. Il romanzo vincitore sarà pubblicato da Solferino entro aprile 2026. L’autrice selezionata firmerà un contratto di edizione e sarà affiancata dalle professionalità della casa editrice in un percorso di editing e publishing.
A seguito della pubblicazione, è previsto un tour promozionale nazionale di 8 tappe, curato dal Festival inQuiete (a cura di Barbara Kenny, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello).
Il sostegno di BPER Banca e la giuria
BPER Banca continua a sostenere il progetto. Serena Morgagni, Responsabile Comunicazione di BPER Banca, ha sottolineato l’impegno della banca nel supportare il talento femminile e il loro ruolo nella cultura del Paese, contribuendo a una comunità più “consapevole, evoluta e inclusiva”.
I romanzi sono stati scelti da una giuria presieduta da Loredana Lipperini e composta da: Maria Rosa Cutrufelli, Paolo Fallai, Valentina Farinaccio, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Djarah Kan, Francesca Mancini, Elvira Mujčić, Silvia Neonato, Barbara Piccolo, Michela Proietti, Barbara Stefanelli e Nadeesha Uyangoda.
La fellowship è organizzata dall’Associazione Mia in collaborazione con la casa editrice Solferino, con il supporto e il contributo di BPER Banca.