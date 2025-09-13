La quinta edizione di LetteraFutura, la fellowship letteraria nazionale dedicata alle scrittrici esordienti, entra nel vivo con l’annuncio dei cinque romanzi inediti che si contenderanno la vittoria. I libri finalisti sono stati rivelati durante l’evento “Il Tempo delle donne”.

Ecco i titoli e le autrici dei romanzi in lizza:

Un castello di tufo di Alessia Burzotta

di Alessia Burzotta Età dell’oro di Francesca Castro

di Francesca Castro La costellazione del pesce di Valentina Fornelli

di Valentina Fornelli Non lo diremo di Samantha Mammarella

di Samantha Mammarella Fuori campo di Luisa Morfini

Le storie esplorano una vasta gamma di argomenti, da identità segrete a carriere scientifiche, dall’adolescenza e le sue fragilità al lavoro di cura, toccando temi sociali come l’autismo, il carcere e le istanze politiche globali.

Il percorso verso la pubblicazione

La proclamazione della vincitrice si terrà a Roma nel mese di ottobre 2025, durante il Festival inQuiete. Il romanzo vincitore sarà pubblicato da Solferino entro aprile 2026. L’autrice selezionata firmerà un contratto di edizione e sarà affiancata dalle professionalità della casa editrice in un percorso di editing e publishing.

A seguito della pubblicazione, è previsto un tour promozionale nazionale di 8 tappe, curato dal Festival inQuiete (a cura di Barbara Kenny, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello).

Il sostegno di BPER Banca e la giuria

BPER Banca continua a sostenere il progetto. Serena Morgagni, Responsabile Comunicazione di BPER Banca, ha sottolineato l’impegno della banca nel supportare il talento femminile e il loro ruolo nella cultura del Paese, contribuendo a una comunità più “consapevole, evoluta e inclusiva”.

I romanzi sono stati scelti da una giuria presieduta da Loredana Lipperini e composta da: Maria Rosa Cutrufelli, Paolo Fallai, Valentina Farinaccio, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Djarah Kan, Francesca Mancini, Elvira Mujčić, Silvia Neonato, Barbara Piccolo, Michela Proietti, Barbara Stefanelli e Nadeesha Uyangoda.

La fellowship è organizzata dall’Associazione Mia in collaborazione con la casa editrice Solferino, con il supporto e il contributo di BPER Banca.