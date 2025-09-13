Nel panorama delle piccole e medie imprese italiane, il settore dell’artigianato si distingue per la sua dinamicità, mostrando un notevole potenziale di crescita e una forte propensione all’adozione delle tecnologie digitali.

Questo emerge chiaramente dalla terza edizione di She’s Next, il programma internazionale promosso da Visa che sostiene le pmi guidate da donne.

Tra le oltre 200 candidature raccolte, sono stati soprattutto i progetti legati all’artigianato a farsi notare per il loro orientamento alla trasformazione digitale. Dal punto di vista statistico, l’imprenditoria femminile in Italia conta circa 1,325 milioni di donne imprenditrici, pari al 22,2% del totale, secondo i dati aggiornati al 2023 di Unioncamere.

Il Global Entrepreneurship Monitor (GEM), condotto in Italia da Unioncamere e Universitas Mercatorum, evidenzia come l’Italia sia tra i Paesi con il tasso più basso di attivazione imprenditoriale femminile, insieme a Polonia, Slovenia e Norvegia. Le imprese al femminile risultano generalmente meno capitalizzate e con un numero medio di dipendenti inferiore, con il 60,5% rappresentato da ditte individuali.

Queste aziende sono spesso concentrate in micro settori, prevalentemente nei servizi, dove il 90,7% degli imprenditori è donna. Poco meno di un milione di donne imprenditrici, pari al 64,8%, gestisce la propria attività senza dipendenti. Inoltre, il 39% delle aziende femminili segnala difficoltà nell’accesso al credito, un dato superiore rispetto al 35% delle imprese maschili.

Le imprenditrici premiate e il legame con Milano Cortina 2026

In occasione dell’edizione 2025 di She’s Next, cinque imprenditrici sono state premiate con riconoscimenti in beni e servizi fino a 10.000 euro, oltre ad aver ottenuto accesso a percorsi di formazione e tutoring specialistico. Questa edizione si è svolta in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, focalizzandosi su tematiche di sport e inclusione, in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Stefano Stoppani, country manager di Visa Italia, ha commentato:

“Premiando le imprenditrici della terza edizione italiana di She’s Next, ribadiamo il nostro impegno nel riconoscere il ruolo vitale che le piccole imprese ricoprono nella struttura economica nazionale. Come partner di lunga data dei Giochi Olimpici e Paralimpici, abbiamo scelto di collegare questa iniziativa a un evento internazionale di rilievo come Milano Cortina 2026 per favorire un ecosistema sempre più favorevole allo sviluppo delle pmi e dell’imprenditoria femminile. Il nostro obiettivo è valorizzare i pagamenti digitali, la solidità della nostra rete e le competenze dei nostri partner di progetto.”