Il 2024 si è chiuso registrando un nuovo primato per il gettito dell’Imu. Secondo una recente analisi del Centro Studi Enti Locali, basata sui dati estratti dalla banca-dati Siope+ del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’imposta municipale ha prodotto entrate per 16,9 miliardi di euro, il valore più alto degli ultimi cinque anni. Di questa cifra, circa 15,5 miliardi derivano dalla riscossione ordinaria, mentre il restante ammontare proviene dalle attività di contrasto all’evasione fiscale.

Il trend di crescita è evidente rispetto agli anni precedenti: dopo i 13,9 miliardi del 2020, il gettito era salito a 14,8 miliardi nel 2021 e a 15,0 miliardi nel 2022. Nel 2023 si era registrata una leggera contrazione, con 14,37 miliardi, ma nel 2024 si è assistito a un notevole balzo in avanti, con un incremento di oltre 2,5 miliardi rispetto all’anno precedente, pari a una crescita percentuale del 18%.

L’aumento riguarda l’intero territorio nazionale, con tutte le macroregioni in crescita.

L’area del Nord-Ovest si conferma la più rilevante, con un gettito di 5,24 miliardi di euro, seguita da quella del Centro con 3,83 miliardi, dal Nord-Est con 3,74 miliardi, dal Sud con 2,79 miliardi e dalle Isole con 1,29 miliardi.

Nel complesso, oltre la metà del gettito nazionale proviene dai comuni del Nord Italia, che nel 2024 hanno raccolto quasi 9 miliardi di euro.

Per quanto riguarda i singoli comuni, al primo posto nella classifica quinquennale si conferma Roma, con un incasso di circa 1,2 miliardi di euro. Al secondo posto si piazza Milano con 941 milioni, seguita da Torino con 269 milioni, Napoli con 245 milioni e Genova con 184 milioni.

Sul podio successivo figurano Firenze con 179 milioni, Bologna con 165 milioni e Venezia con 124 milioni di euro. La top ten è completata da Palermo con 104 milioni e Padova con 97 milioni.