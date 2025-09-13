L’idea di una «Grande Torino» è tornata al centro del dibattito durante la Festa dell’Unità, rappresentando un progetto che va oltre i confini amministrativi tradizionali. L’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni sottolinea come oggi non sia più sufficiente considerare solo gli 860 mila residenti registrati all’anagrafe della città.

Il sogno è sviluppare un organismo metropolitano che non si limiti a collaborare, ma che viva e si progetti in modo integrato, superando la semplice somma di singoli comuni. Un esempio guida ormai storico è quello della «Grande Lione», dove non si fa riferimento solamente alla città capoluogo di 516 mila abitanti, ma all’intero agglomerato metropolitano che conta circa 1,4 milioni di persone.

A Torino, dunque, la pianificazione urbana e dei servizi deve tenere conto di un bacino di utenti che supera ampiamente la soglia ufficiale della popolazione residente, abbracciando anche i Comuni della prima cintura e tutte le persone che quotidianamente gravitano nella città per lavoro, studio o altri motivi.

Paolo Mazzoleni ha evidenziato:

«Quanti abitanti ha Torino oggi? Non è semplice rispondere a questa domanda. Non sono solo 860 mila i residenti ufficiali: ci sono migliaia di studenti fuori sede che vivono intensamente la città e numerosi cittadini che risiedono in altri comuni ma lavorano e usufruiscono dei servizi del capoluogo.»

Un esempio emblematico è Barriera di Milano, un quartiere a pochi minuti dal centro storico che è impensabile considerare come una periferia isolata. La gestione urbanistica e infrastrutturale deve pertanto abbracciare una scala più ampia, che superi i confini comuni e si fondi sulla condivisione e sull’integrazione territoriale.

Questa visione comporta necessariamente una revisione dell’assetto amministrativo attuale, probabilmente attraverso una legge che consenta un coordinamento più efficace tra i vari enti locali. Dovrebbe inoltre includere un consenso collettivo da parte dei sindaci dei Comuni limitrofi, che dovrebbero cedere in parte la loro autonomia per favorire un governo metropolitano più unitario e funzionale.

Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, ha espresso a tal proposito considerazioni importanti sul tema, riconoscendo l’importanza di un progetto di coordinamento più ampio per la crescita sostenibile e condivisa del territorio nella sua interezza.

Affrontare le sfide di una metropoli richiede una visione unitaria: Torino dovrebbe essere considerata come un’unica città integrata. Questo rappresenterebbe un importante traguardo soprattutto in termini di pianificazione condivisa, fondamentale per gestire efficacemente le grandi criticità che si presentano.

Uno dei principali problemi è l’emergenza abitativa. Oggi, a differenza del passato, chi presenta domanda per una casa popolare possiede in circa la metà dei casi un reddito, segnando così un ampliamento delle cosiddette “zone grigie”. Di conseguenza, la risposta a questa problematica deve essere articolata su scala metropolitana e non affidata esclusivamente ai singoli comuni. Diventa quindi necessario valutare l’opportunità di destinare aree a un progetto condiviso di edilizia sociale, che possa dialogare efficacemente con la Regione e offrire soluzioni concrete.

Ma il concetto di una «Grande Torino» non si limita solo alla questione abitativa. Il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo sottolinea come sia altrettanto essenziale intervenire sulle infrastrutture, attrarre impianti produttivi e commerciali e migliorare la gestione dei rifiuti. Solo integrando questi aspetti su un piano più ampio sarà possibile vedere una trasformazione significativa. In questo senso, la tradizionale immagine della Torino dell’«esageruma nen» dovrà confrontarsi con una Torino dinamica e proiettata verso il futuro.