La cura degli animali domestici è un impegno economico sempre più significativo per le famiglie italiane. Un’indagine di UniSalute e Nomisma rivela che due italiani su tre possiedono un animale domestico e che la spesa media annua per la salute di cani e gatti supera i 370 euro, arrivando a una spesa totale annua media di 900 euro per animale. Non sorprende quindi che l’interesse per le assicurazioni dedicate sia in forte crescita, con oltre la metà degli intervistati che ne conosce l’esistenza e una quota crescente di persone disposte a sottoscriverne una.

Spesa e Affetto, un Legame Indissolubile

Il rapporto affettivo con i nostri amici a quattro zampe è molto forte, come dimostrato dal 94% degli intervistati che si dichiara legato al proprio animale. Questo forte legame si traduce in un notevole impegno economico: il 24% dei possessori di animali spende oltre 100 euro al mese, un dato che evidenzia come il benessere dei propri pet sia diventato una priorità. La spesa media mensile si attesta a 75 euro per animale, ma le cifre crescono considerevolmente quando si considerano le spese veterinarie.

Il Ruolo del Veterinario e la Diffusione delle Polizze Pet

La figura del veterinario è centrale nella vita dei nostri animali. L’86% dei cani e gatti è stato visitato almeno una volta nell’ultimo anno, principalmente per controlli di routine (62%) e vaccinazioni (53%). Questo impegno sanitario si riflette in un crescente interesse verso le polizze pet. Il 53% degli italiani le conosce e il 22% ne ha già una. Tra chi ancora non è assicurato, il 58% valuta di farlo nei prossimi 12 mesi. La propensione alla spesa per una polizza è anch’essa significativa: il 51% è disposto a spendere tra 100 e 200 euro all’anno, mentre il 22% è pronto a superare i 200 euro.

I Servizi Più Richiesti

I servizi più desiderati dagli assicurati sono i rimborsi completi (47%) e le tariffe agevolate (38%). Anche la reperibilità 24 ore su 24 del veterinario e la possibilità di visite a domicilio sono considerate opzioni molto interessanti. Tutto ciò dimostra che gli italiani cercano non solo una protezione economica, ma anche servizi che garantiscano la massima assistenza e tranquillità.