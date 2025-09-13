Il finanziamento da 370 milioni di euro a GreenIT segna un passo significativo per la transizione energetica in Italia. La joint venture tra Plenitude (Eni) e CDP Equity (Gruppo CDP) ha infatti ottenuto questo accordo su base Project Finance, che si allinea perfettamente con i Green Loan Principles per finanziare progetti greenfield onshore. L’obiettivo è chiaro: supportare gli investimenti per un futuro più sostenibile e rafforzare la posizione di GreenIT nel settore.

Investimenti e Strategia

Questo finanziamento a lungo termine è destinato allo sviluppo di impianti, con l’avvio della fase operativa previsto entro il 2028. Questo traguardo è fondamentale per il piano industriale di GreenIT, che punta a una capacità installata di 1 GW entro il 2030. Un’operazione che, come sottolinea l’Amministratore Delegato Paolo Bellucci, consolida la struttura finanziaria dell’azienda e ne accelera la crescita.

Dichiarazioni Ufficiali

L’entusiasmo per l’accordo è palpabile nelle parole di Paolo Bellucci, Amministratore Delegato di GreenIT, che ha dichiarato: “La chiusura di questa importante operazione consentirà a GreenIT di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria, mettendo a disposizione nuove risorse a sostegno degli investimenti previsti nei prossimi anni dall’ambizioso piano industriale. La fiducia che ci è stata riconosciuta dai finanziatori supporta la visione strategica di GreenIT di assumere un ruolo chiave nella transizione energetica in Italia.“

Partner Finanziari di Rilievo

Il finanziamento è stato sottoscritto da istituti finanziari di primo piano, a dimostrazione della credibilità del progetto. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha contribuito con un’ingente somma di 220 milioni di euro, di cui 180 milioni in prestiti diretti e 40 milioni tramite intermediari. A completare l’operazione, hanno partecipato altre banche europee di spicco, tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V. e Société Générale.