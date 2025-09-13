L’agenzia di rating Fitch ha declassato il giudizio sul merito creditizio della Francia, riducendo il rating da AA- a A+ con un outlook stabile, come indicato in una nota ufficiale.

Fitch prevede un aumento del rapporto debito/PIL francese, che dovrebbe passare dal 113,2% del 2024 fino al 121% nel 2027. L’agenzia sottolinea come l’accresciuto indebitamento pubblico riduca significativamente la capacità del paese di assorbire nuovi shock economici senza un peggioramento delle finanze pubbliche.

Inoltre, la crisi politica interna si riflette negativamente sulle prospettive fiscali nazionali. La recente sconfitta del governo nel voto di fiducia evidenzia una crescente frammentazione e polarizzazione nella scena politica francese. Dal voto legislativo del 2024, la Francia ha visto l’alternarsi di tre governi, processo che, secondo Fitch, indebolisce la capacità del sistema politico di portare avanti una seria politica di risanamento dei conti pubblici.

L’agenzia reputa quindi improbabile che il deficit pubblico possa scendere al di sotto del 3% del PIL entro il 2029, come invece auspicato dalle autorità francesi.

Risposta del Governo e Strategie Future

Il ministro dell’Economia uscente, Eric Lombard, ha dichiarato di “prendere atto” del declassamento di Fitch, attribuendolo alle condizioni delle finanze pubbliche e all’incertezza politica, pur riconoscendo la solidità economica complessiva del paese.

Il nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu, ha già avviato un dialogo con le forze politiche presenti in Parlamento, con l’obiettivo di lavorare alla prossima legge di bilancio nazionale. L’intento è quello di proseguire in modo determinato gli sforzi per ristrutturare e rafforzare la situazione finanziaria pubblica del paese.