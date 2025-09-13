La spesa militare complessiva dell’Unione Europea si attesta a circa 381 miliardi di euro, ma meno di un terzo di questa cifra è destinato a investimenti strategici in tecnologie e nuovi equipaggiamenti. Questo dato acquista particolare rilievo alla luce degli attuali scenari bellici, dove, per esempio, contrastare droni del valore di circa 20 mila euro richiede l’impiego di sistemi molto più costosi, con impatti rilevanti sul bilancio della Difesa.

In diversi ambiti politici europei, sia di destra che di sinistra, circola l’idea che l’Europa spenda già abbastanza per la difesa, superando persino la Russia, e che non sia dunque necessario aumentare ulteriormente gli investimenti per il riarmo. Tuttavia, un’analisi recente di un attacco subito nei cieli del continente invita a una riflessione più approfondita, considerando il confronto tra costi e strategie militari in atto.

Durante un’attacco aereo nella notte tra martedì e mercoledì, circa 500 droni russi hanno colpito l’Ucraina, di cui diciannove sono arrivati fin oltre il confine polacco. Questi droni, derivati dai modelli Shahed iraniani e migliorati nell’arco di tre anni e mezzo di utilizzo operativo, rappresentano un costo di produzione stimato tra i 20 e i 50 mila euro ciascuno.

Per contrastare questa minaccia relativamente economica, i Paesi NATO coinvolti — in primis Polonia, Paesi Bassi e Italia — hanno mobilitato una potenza aerea sofisticata: velivoli Awacs valutati intorno ai 300 milioni di dollari, dotati di radar rotanti e sensori all’avanguardia per il comando e controllo, aerei da combattimento F-35 con un valore di almeno 100 milioni di dollari l’uno e, presumibilmente, F-22 dal costo stimato di 350 milioni di dollari per unità. Questo complesso sistema di difesa supera abbondantemente il miliardo di dollari in risorse impiegate per neutralizzare un bersaglio la cui spesa di produzione è mille volte inferiore.

Donald Tusk, primo ministro di Varsavia, ha evidenziato come le forze NATO abbiano abbattuto solo i droni ritenuti «una minaccia diretta», probabilmente soltanto tre o quattro unità. Questo comportamento non solo dimostra l’efficacia selettiva della difesa ma lascia intendere anche un obiettivo strategico di Mosca: con una spesa contenuta, infatti, si è acquisita una comprensione più dettagliata delle modalità operative e dei protocolli di difesa aerea della NATO.

L’asimmetria tra il budget destinato alle forze offensive e quello necessario per la loro neutralizzazione rappresenta la lezione più significativa di quanto avvenuto nell’ultimo episodio militare. Nella guerra contemporanea, il prezzo per offendere con tecnologie come droni, missili da crociera e balistici è molto inferiore rispetto alle contromisure difensive, che richiedono piattaforme altamente tecnologiche e costose.

Le implicazioni strategiche e finanziarie della difesa europea

Questa disuguaglianza di costi impone una riflessione sulle strategie di difesa comunitarie e sugli investimenti futuri. Per mantenere una capacità di risposta efficace, l’Europa è chiamata a sostenere spese elevate in tecnologie avanzate, cosa che mette sotto pressione i bilanci nazionali e richiede una maggiore cooperazione tra i membri dell’Unione Europea.

L’attuale struttura delle spese militari europee, caratterizzata da una consistente quota destinata al mantenimento e gestione delle forze armate ma con un investimento limitato in innovazione e sviluppo tecnologico, risulta insufficiente a fronteggiare le minacce emergenti e le nuove tipologie di guerra asimmetrica.

Solo con un incremento mirato e coordinato degli investimenti in capacità tecnologiche e sistemi integrati sarà possibile garantire un’efficace difesa europea, capace di contrastare minacce a costi contenuti e di preservare la sicurezza strategica dell’area.

Il costo delle soluzioni difensive, come ad esempio le batterie antimissile Patriot americane o le Samp-T italo-francesi, si aggira intorno a un miliardo di euro nel migliore dei casi, nonostante siano destinate a intercettare missili che hanno un costo di poche migliaia o decine di migliaia di euro.

Il confronto tra budget militari

I bilanci della difesa non sono una scienza esatta e presentano molteplici variabili. Tuttavia, anche considerando che l’Europa destina alla spesa militare più del doppio rispetto alla Russia in termini assoluti, ciò non implica che la cifra europea sia eccessiva, né tantomeno che costituisca una deterrenza insufficiente di fronte alle minacce attuali. Da mesi si confrontano diverse posizioni sull’entità della spesa europea per la difesa, con alcuni che sostengono che tale spesa, pur superiore a quella russa, diminuisca in qualche modo la percezione dell’espansionismo di Mosca. Questa visione risulta anomala, soprattutto se consideriamo che in venticinque anni di governo di Vladimir Putin la Russia è stata coinvolta per diciannove anni in conflitti armati simultanei, tra cui quelli in Cecenia, Georgia, Siria e Ucraina.

Lasciamo da parte l’aspetto etico di queste affermazioni, che emergono proprio nel momento in cui lo «zar» continua a ignorare ogni proposta di negoziato o cessate il fuoco, sfruttando le incertezze della politica statunitense per intensificare gli attacchi senza precedenti contro i civili e le città ucraine, a partire da Kiev, capitale che tre anni fa non riuscì a conquistare. La Russia dimostra di avere a disposizione risorse militari sufficienti per provocare morte e distruzione continue.

Il nostro intento è invece quello di smontare alcuni presupposti errati che circondano questo dibattito, offrendo una panoramica più chiara e basata sui dati. Innanzitutto, paragonare cifre assolute tra Stati come la Russia, con un prodotto interno lordo undici volte inferiore a quello dell’Unione Europea e con una popolazione circa tre volte più piccola, può risultare ingannevole. La quota del Pil pro capite destinata alla difesa è più indicativa della reale propensione bellica di una nazione. Dire che l’Europa spende più della Russia in armamenti è paragonabile a sostenere che gli Stati Uniti investano più risorse nel welfare rispetto alla Svezia: un’affermazione vera in termini assoluti ma errata se analizzata nel dettaglio.

I numeri del bilancio militare

Esaminiamo i dati principali. Se i governi dell’Unione Europea mantenessero la spesa militare al 2% del loro prodotto interno lordo, la cifra complessiva sarebbe intorno ai 381 miliardi di euro. Se raggiungessero il traguardo del 5%, come previsto dagli impegni NATO entro dieci anni, il bilancio salirebbe a circa 900 miliardi di euro. Al contrario, la Russia attualmente destina circa l’8% del suo Pil alla difesa, per un importo stimato tra i 150 e i 160 miliardi di euro.

Perché allora è necessario aumentare ulteriormente gli investimenti nella sicurezza? Un punto essenziale riguarda l’asimmetria dei costi tra difesa e attacco analizzata precedentemente. Inoltre, è importante distinguere tra spese correnti e investimenti effettivi nelle capacità militari. Gran parte del bilancio militare comprende costi fissi come le pensioni dei riservisti o altre spese indirette, che non contribuiscono ad aumentare l’effettiva capacità difensiva. Nel 2023, ad esempio, la spesa per investimenti nell’industria della difesa europea è stata di circa 106 miliardi di euro, meno di un terzo del totale.

La capacità produttiva e la forza militare

Per quanto riguarda la Russia, i dati precisi sulla produzione militare sono difficili da ottenere. Tuttavia, un rapporto della società di consulenza Bain & Company stima che nel 2024 le fabbriche russe abbiano prodotto circa 4,5 milioni di colpi d’artiglieria di calibro 152 millimetri, con un costo medio stimato di circa mille dollari ciascuno. Nel medesimo periodo, la produzione congiunta di Europa e Stati Uniti si attesta intorno a 1,3 milioni di colpi, tipicamente da 155 millimetri, con un costo medio molto superiore, circa quattromila dollari a pezzo.

Questi dati evidenziano la complessità dei confronti tra bilanci e capacità militari, sottolineando al contempo l’importanza di investimenti efficaci e mirati per garantire una difesa credibile ed equilibrata in Europa.

La differenza nella capacità produttiva militare tra Russia ed Europa, a parità di spesa, è notevole. Come si può spiegare un rapporto di costo pari a uno a quattro? In parte, la qualità dei materiali e delle tecnologie non è del tutto equiparabile. Tuttavia, gran parte della spiegazione risiede nelle condizioni produttive: le fabbriche storiche russe come Uralvagonzavod, di Tula o di Kurganmashzavod operano con una capacità di produzione che raggiunge decine di migliaia di pezzi al mese, sostenute da un’economia di guerra ormai consolidata da diversi anni.

Il Cremlino beneficia di un sistema in cui l’acciaio, il ferro e l’energia necessarie alle industrie belliche sono forniti a costi quasi simbolici, una frazione di quelli sostenuti dalle controparti occidentali. Questa situazione consente alla Russia di mantenere una forza produttiva militare molto più efficiente, nonostante le sanzioni e le difficoltà globali.

Un segnale che lo sforzo industriale europeo sta tuttavia producendo risultati è dato dalla crescita della produzione di artiglieria da parte della società tedesca Rheinmetall. Nel 2025, l’azienda prevede di produrre circa 350.000 unità presso gli impianti di Unterlüss. Solo l’anno scorso, è stato sventato un piano, attribuito a fonti russe, che mirava all’eliminazione dell’amministratore delegato Armin Papperger.

La discussione pubblica riguardo alle cifre delle spese militari sembra più funzionale a dinamiche interne che a una reale valutazione strategica. Viene usata per contestare la legittimità dell’aumento degli investimenti per la difesa, promosso dalla Nato e dall’Unione Europea. In effetti, questa controversia ha raggiunto i suoi scopi divisivi, evidenziando una frammentazione politica tale che recentemente in Parlamento italiano né la maggioranza né l’opposizione sono riusciti a concordare una mozione condivisa sul potenziamento del riarmo europeo.

Una situazione che potrebbe apparire come inattiva o fermata, quasi da “sonnambulismo”, mentre sul terreno continuano a parlare le armi e a incidere le scelte di politica e sicurezza internazionale.