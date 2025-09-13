Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato, giovedì 11 settembre, l’arrivo delle forze armate a Trento. Ora si attende solamente la conferma definitiva da parte del Ministero dell’Interno, che, in caso di esito positivo, accoglierebbe la richiesta avanzata dal sindaco Franco Ianeselli. Il primo cittadino tiene a precisare: «Non significa che la città verrà consegnata in mano ai militari: si tratta semplicemente di un supporto aggiuntivo per garantire la sicurezza dei cittadini».

Il sindaco Ianeselli ha spiegato che questo passaggio era atteso da tempo e ha sottolineato il motivo per cui le discussioni sono riprese proprio ora. «Da quando è arrivato il prefetto Fusiello abbiamo riavviato i dialoghi; le ho ricordato la nostra richiesta e lei ha rapidamente inserito la questione all’ordine del giorno. Ora confidiamo in una risposta positiva da parte del Ministero».

Riguardo al momento specifico in cui si è compreso che anche Trento necessitava di un presidio militare, il sindaco ha ricordato: «La prima richiesta risale al 2021, durante il commissariamento del prefetto Lombardi, e una seconda è stata avanzata tra il 2023 e il 2024, con il commissario Santarelli. Vorrei però chiarire un aspetto fondamentale legato alla presenza dell’esercito».

Il sindaco ha aggiunto: «Non si tratta di una militarizzazione della città. Il progetto “Strade sicure” prevede la presenza dei militari in alcune aree sensibili del capoluogo, in particolare la stazione ferroviaria. Questo rappresenterà un supporto rilevante soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali e dei tradizionali mercatini di Natale».

Nonostante alcune voci sostengano che Trento abbia perso parte della sua tradizionale tranquillità, la città continua a essere tra le prime in Italia per qualità della vita. Il sindaco ha commentato: «Se guardiamo agli indicatori sulla sicurezza, sono convinto che l’incremento di mezzi e risorse, inclusi i militari, possa contribuire efficacemente a mantenere elevati standard e a rispondere alle nuove esigenze della comunità».

Il Contesto e le Prospettive Future

L’arrivo dell’esercito si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a rafforzare la sicurezza nelle città italiane, con particolare attenzione alle grandi manifestazioni e agli eventi che attirano un elevato numero di visitatori. La presenza militare in affiancamento alle forze di polizia mira a garantire un controllo più capillare e una risposta immediata in situazioni di emergenza.

Inoltre, l’integrazione tra le forze civili e quelle militari rappresenta un modello consolidato in altre realtà urbane, che ha dimostrato di aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini senza compromettere la libertà e la vita quotidiana. Il sindaco Ianeselli ha sottolineato questo equilibrio come elemento imprescindibile per il successo dell’iniziativa.

In conclusione, l’attesa decisione del Ministero dell’Interno sarà determinante per definire il ruolo che le forze armate avranno nel tessuto urbano di Trento. Qualora fosse confermato il via libera, il passo successivo sarà organizzare l’impiego strategico dei militari in modo da massimizzare l’efficacia dell’intervento e garantire la massima tutela della comunità.

Il sindaco di Trento ha recentemente espresso la sua opinione riguardo alla situazione della sicurezza in città, sottolineando che, sebbene siano stati compiuti progressi, permane ancora qualche criticità rispetto al passato. Durante la campagna elettorale, aveva già evidenziato come la questione sicurezza fosse cambiata rispetto agli anni precedenti, e a distanza di tempo conferma questa analisi, pur riconoscendo che l’ultimo periodo ha visto lievi miglioramenti.

Quando viene chiesto se la presenza dei militari sul territorio possa influire sulla percezione di sicurezza dei cittadini, il sindaco è convinto che non si creerà un senso di maggiore insicurezza. Potrebbero esserci fraintendimenti secondo cui la sola presenza dell’esercito possa risolvere immediatamente tutti i problemi, ma la realtà è diversa: occorre un approccio che contempli tanto la repressione quanto la prevenzione.

Storicamente è stato il centrodestra a proporre progetti simili sul fronte della sicurezza, ma il sindaco, pur appartenendo a schieramenti differenti, ha preso una posizione netta a favore di tali misure. Ha ammesso di aver ricevuto qualche critica, ma concorda solo in parte con le osservazioni che sottolineano la necessità di affrontare le cause sociali per ottenere risultati duraturi.

Ha dichiarato infatti che la sicurezza non consiste solamente nell’aumentare pattugliamenti o presenze sul territorio; è essenziale lavorare anche sugli aspetti sociali che sottendono i fenomeni di insicurezza, avvalendosi comunque del supporto delle forze dell’ordine quando necessario.

Il sindaco ha poi ricordato un progetto precedente, che prevedeva l’installazione di telecamere “intelligenti” nelle principali vie e piazze di Trento, misura però successivamente bloccata per problemi legati alla privacy. Sebbene l’iniziativa non sia andata a buon fine, ha sottolineato l’importanza di un utilizzo responsabile della tecnologia e dei dati per incrementare la sicurezza.

Riguardo al futuro, il sindaco auspica di poter riprendere e potenziare questi progetti, evitando però di incorrere in sanzioni. Ha rimarcato come una delle priorità del Comune sia quella di migliorare gli aspetti sociali della città, un lavoro che va svolto in coordinamento con le altre istituzioni come la prefettura, concentrandosi su spazi pubblici più vivi e frequentati.

Il concetto di sicurezza integrata deve infatti considerare vari fattori: persone senza dimora, situazioni di marginalità sociale, dipendenze e problematiche di salute mentale, tutte condizioni che spesso sono connesse a fenomeni di criminalità.

Infine, il sindaco ha voluto precisare che la richiesta dell’intervento dell’esercito non rappresenta in alcun modo un segno di sfiducia nei confronti del lavoro svolto dalle forze dell’ordine locali. Al contrario, ha espresso gratitudine verso il questore Zuppo, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia locale, riconoscendo il loro impegno costante sulla sicurezza urbana.