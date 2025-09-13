Reggio Calabria si trasforma nella capitale mondiale del gelato artigianale con l’evento “Scirubetta 2025 Il Villaggio del Gelato Artigianale”. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione e organizzata da Conpait, la Confederazione dei Pasticceri Italiani, animerà il lungomare Falcomatà dal 13 al 16 settembre. L’evento mira a superare il grande successo del 2024, che ha registrato oltre 100.000 presenze, e si propone come un crocevia di sapori, tecniche e culture da tutto il mondo.

34 Maestri Gelatieri e una Doppia Sfida

Protagonisti assoluti saranno 34 maestri gelatieri, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Questi artigiani si sfideranno in una doppia competizione: una giuria tecnica di esperti e giornalisti eleggerà il vincitore assoluto, mentre i visitatori avranno il compito di decretare il vincitore del Premio della Giuria Popolare votando con i gettoni di degustazione. L’ingresso all’area è gratuito, e per assaggiare i gusti esclusivi, basterà acquistare i gettoni alle casse ufficiali. I gelatieri utilizzeranno ingredienti locali calabresi e materie prime dei loro Paesi d’origine, rendendo ogni gusto un’esperienza unica.

Non solo Gelato: Gastronomia e Spettacolo

L’evento non si limita al gelato. “Scirubetta 2025” offre un’esperienza a 360 gradi che include laboratori, talk e spettacoli. Gli chef della FIC (Federazione Italiana Cuochi) proporranno abbinamenti inediti tra piatti caldi e gelato, mentre un’area dedicata alla pizza artigianale e un angolo cocktail e birra artigianale offriranno proposte ispirate al bergamotto di Reggio Calabria. Non mancherà l’arte, con spettacolari sculture di ghiaccio dal vivo, e un’area dedicata ai bambini con laboratori creativi.

Un Parterre di Ospiti e un Respiro Internazionale

L’evento ha una forte impronta internazionale, con delegazioni provenienti da Paesi come Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia. Saranno presenti anche numerosi nomi di spicco del giornalismo e della critica gastronomica, tra cui Luciano Pignataro, Fabrizio Carrera, Alberto Lupini, Bruno Gambacorta, Giusy Ferraina, Giulia Mancini, Donata Marrazzo e Franco Cesare Puglisi.

Tra gli ospiti più attesi c’è Edoardo Raspelli, il noto giornalista e critico gastronomico, che sarà presente al Villaggio lunedì 15 settembre e martedì 16 settembre. Raspelli parteciperà a due talk: il primo, lunedì, sul tema “Mani, mente, passione: l’arte del gelatiere“, e il secondo, martedì, intitolato “Quattro chiacchiere con Edoardo Raspelli“, un confronto sulla critica gastronomica in Italia.