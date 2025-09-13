Antonio Decaro, candidato alla presidenza della regione Puglia per il centrosinistra, ha replicato ai giornalisti che gli chiedevano se si fosse sentito coinvolto dalle dichiarazioni del governatore Michele Emiliano durante l’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari. Decaro ha sottolineato di non riconoscersi nel modello dell’«uomo solo al comando».

Le affermazioni di Emiliano, arrivate in un clima di tensione dovuto al veto di Decaro sulla sua candidatura al Consiglio regionale, evidenziano la volontà del presidente uscente di proporre un metodo di gestione differente rispetto al passato, caratterizzato da una leadership più autoreferenziale.

Decaro ha spiegato:

«Dal discorso di Michele Emiliano ho colto soprattutto il riferimento al ritardo nella definizione del programma elettorale. Per questo motivo sto continuando la fase di ascolto per completare il progetto insieme alla coalizione. Ho iniziato confrontandomi con le associazioni datoriali, dell’industria e dell’artigianato; prossimamente toccherò al mondo del commercio, ai sindacati e al terzo settore».

Questa strategia evidenzia un approccio partecipativo e inclusivo, con l’intento di costruire un programma dettagliato e condiviso con le diverse realtà produttive e sociali della regione, evitando logiche verticistiche.

La discussione tra i due esponenti del centrosinistra pugliese riflette un confronto più ampio sulle modalità di leadership e sulla gestione della coalizione in vista delle prossime elezioni regionali, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata e un coordinamento efficace tra le forze politiche e sociali coinvolte.