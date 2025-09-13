I dati forniti mostrano una crescita solida per CY4GATE, con indicatori economici in positivo. L’azienda, attiva nel settore della cyber security e cyber intelligence, ha visto un aumento del 30% del valore della produzione nel primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto nonostante un contesto geopolitico complesso, a dimostrazione della validità della sua offerta e della sua capacità di intercettare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Dati Finanziari in Crescita e Conferma della Guidance

Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE ha approvato la Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2025, confermando una traiettoria di sviluppo positivo. I ricavi operativi sono saliti a 39,5 milioni di euro (+32%), e l’EBITDA ha raggiunto i 3,5 milioni di euro (+47%). Nonostante la perdita d’esercizio, migliorata rispetto all’anno precedente, l’azienda ha una posizione finanziaria netta in miglioramento, con una cassa negativa di 28,4 milioni di euro. Inoltre, la guidance per il 2025 è stata confermata, con ricavi totali attesi in un range compreso tra 84 milioni e 87 milioni di euro.

Strategia e commento del CEO

A commentare i risultati è Emanuele Galtieri, nella foto, CEO & General Manager di Cy4Gate Group, che ha dichiarato: “Cy4Gate accelera il percorso di crescita; i risultati raggiunti dimostrano la solidità delle nostre strategie e la capacità di intercettare con successo le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Questa traiettoria positiva, con un valore della produzione del +30% year on year e significativi ordini acquisiti da inizio anno, ci permette di guardare con rinnovata fiducia al futuro, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei segmenti di riferimento e cogliere nuove opportunità di sviluppo. L’attuale situazione geopolitica conferma come l’azienda abbia creato una value proposition su cyber intelligence e cyber security che intercetta mercati che continueranno a crescere a doppia cifra.“

Ordini e Sviluppi Recenti

L’azienda ha continuato a rafforzare la sua posizione sul mercato con importanti acquisizioni e partnership. Gli ordini up-to-date sono pari a 68 milioni di euro, mentre il backlog ammonta a circa 76,6 milioni di euro. Tra i fatti salienti del primo semestre, spiccano la partnership con RedCarbon nel campo dell’intelligenza artificiale e un contratto da 20,5 milioni di euro con un cliente istituzionale europeo. Anche dopo la chiusura del semestre, CY4GATE ha continuato a ottenere successi, come il contratto da 9,9 milioni di euro in ambito Decision Intelligence e il riconoscimento di XTN Cognitive Security® in importanti report internazionali.