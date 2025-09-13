Dall’infanzia di bimbe pestifere con Giorgia, alla Palestina. Dal riarmo, alle figlie inferocite per il cellulare in classe, Arianna Meloni racconta per la prima volta al Tempo delle Donne gioie, timori e passioni di un’ascesa.



Giorgia si dice underdog. Lei come si definisce?

«Uno racconta la propria storia, se non piace a qualcuno i problemi ce l’ha lui».



Che bambine eravate?

«Pestifere. Sveglie. Curiose. Agitate. Che prendevano la casa di Barbie e ne facevano un’astronave. Mamma anche era particolare. L’unica maschera che mi comprò fu quella da Capitan Harlock. Eravamo simbiotiche, spesso in mezzo alla strada. Capaci di guai grossi».



Tipo?

«Prima che mio padre se ne andasse, andavamo in vacanza con lui alle Canarie, dove poi si è rifatto una famiglia. Abbiamo rischiato varie volte la vita. E fatto scherzi bruttini»



Cioè?

«Giorgia rischiò di affogare. E a papà una volta lanciammo in acqua un sasso dalla barca e dissi che Giorgia stava annegando».



Il fuoco a casa era vero?

«Sì. Mia sorella dice che fui io. Io penso fu lei. Nascondemmo candele sotto le coperte per fare una festicciola. La casa fu distrutta e da Roma Nord dovemmo andare alla Garbatella».

“Merito mio, se Giorgia Meloni entro in polemica”

Fu colpa sua che Meloni entrò in politica?

«Merito. Io ero più grandina e più ribelle, Giorgia più studiosa. Discutevamo. Poi vidi nella metro dei ragazzi del Fronte della Gioventù aggrediti da un centro sociale. Fu l’inizio».



E adesso siete al governo. Serve più Giorgia a voi o voi a lei?

«Siamo una comunità, portiamo avanti le nostre idee. Dopo 30 anni sono nate famiglie, amicizie solide».



Era un movimento molto «maschio».

«Sì. Ma equo. Malgrado le cose che dicono soprattutto su di m e».



Che decide le nomine.

«Come De Martino? Arrivò Donzelli e mi chiese: “ Ma che tu…?”. Ho ricollegato che era l’ex marito di Belen. Beh.. sono consapevole dei miei limiti. (ride)»

“Nessuno ci ha mai regalato niente”

Avete sfondato il tetto di cristallo, ma le altre?

«In Italia non c’è mai stata una donna capo del governo. E ci arriva per merito. Nessuno ci ha mai regalato niente»



E le altre donne?

«È vero. Ci lavoriamo. È ripartito il lavoro femminile: oltre il 55% , un record. Un figlio non deve essere un limite. Sappiamo anche cosa significhi non arrivare a fine mese. Ho lasciato il liceo per lavorare. Studiavo la sera. Poi feci l’esame al Mamiani: il liceo più rosso di Roma. Ma fui furba. Parlai di Marx».



Sulla Palestina vi accusano di incoerenza.

«Sbagliano. Le idee sono rimaste. Ma a Gaza c’è una situazione molto delicata. È ostaggio di Hamas che utilizzano i palestinesi come carne da macello. Netanyahu deve fermarsi. Per distruggere Hamas non si può passare su donne e bambini. Ma le iniziative non possono essere queste».



Si riferisce alla Flotilla?

«Siamo la prima nazione Ue per aiuti. La Flotilla sa che non potrà portarne: strumentalizza i morti a Gaza, è vergognoso. Queste iniziative creano tragedie come il ragazzo ucciso a soli 31 anni negli Usa perché voleva portare avanti le proprie idee. È un clima pericolosissimo. Che si alimenta di silenzi. Rischiamo di ritornare a quando i ragazzi si ammazzavano. Noi riceviamo molti insulti».



Anche la stampa.

«Il rispetto ci deve essere. Ma c’è anche una stampa che fa il gioco del click morboso».



Renzi dà a Giorgia 1 per le riforme.

«Governava il primo partito oggi governa male, l’ultimo».



Siete avanti nei sondaggi per le Marche.

«Sono superstiziosa».



Sul riarmo la sinistra vi attacca.

«Se non si investe sulla difesa saremo sempre schiavi di qualcuno. Infatti, Conte l’ha fatto per primo e ora fa il pacifista».

“Il potere è una responsabilità”

Com’è il potere?

«Come nel Signore degli Anelli : una responsabilità».



Ne avete letto un altro di libro?

«Tantissimi. Amo l’horror, Stephen King».



Ha pagato prezzi alla politica?

«Il nervosismo non aiuta».



Lollobrigida ora è in un cono d’ombra?

«Fantapolitica. È un eccellente ministro».

Virgina Piccolillo, Corriere.it