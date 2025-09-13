Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, ha espresso con fermezza la necessità di creare una Zona Economica Speciale (Zes) unica in Italia. Secondo lei, questa misura rappresenta un elemento essenziale per favorire la crescita e l’innovazione delle imprese italiane.

Riflettendo sulle politiche concrete da mettere in atto, ha sottolineato l’importanza di prolungare e rafforzare iniziative come Industria 4.0, Industria 5.0 e la creazione di una Zes unica, che hanno dimostrato di essere fondamentali per il rinnovamento del tessuto produttivo nazionale.

Secondo Anghileri, questi programmi, indipendentemente dal nome con cui vengono chiamati, hanno svolto un ruolo cruciale nel consentire soprattutto alle piccole e medie imprese di compiere un significativo salto tecnologico e digitale.

Parlando della Zes unica, ha evidenziato i benefici concreti ottenuti a livello nazionale: con una spesa pubblica di 4,8 miliardi di euro, si sono stimolati investimenti per 28 miliardi e creati 3.500 nuovi posti di lavoro.

Nel suo intervento rivolto ai giovani di Forza Italia, ha rimarcato l’importanza di costruire una rete solida che coinvolga tutte le componenti sociali, politiche, sindacali e industriali per affrontare le sfide attuali.

Maria Anghileri ha affermato:

“In un momento così complesso, la collaborazione tra tutti gli attori è indispensabile per sostenere le imprese e favorire la crescita economica.”

Ha inoltre sottolineato che in Italia non manca la voglia di fare impresa, ma è essenziale non perdere opportunità strategiche, in particolare quella rappresentata dall’adozione dell’intelligenza artificiale all’interno delle aziende.

Maria Anghileri ha aggiunto:

“Il treno dell’intelligenza artificiale è una grande occasione che le nostre imprese non devono lasciarsi sfuggire.”

Il ruolo strategico delle Zes e dell’innovazione digitale

Le Zone Economiche Speciali (Zes) rappresentano una leva cruciale per attrarre investimenti e stimolare lo sviluppo industriale in aree prioritarie. La proposta di una Zes unica per l’Italia punta a concentrare risorse e facilitazioni in un quadro organico e coordinato, capace di sostenere efficacemente le imprese di ogni dimensione.

Parallelamente, iniziative come Industria 4.0 e 5.0 hanno favorito la diffusione di tecnologie avanzate quali l’automazione, la robotica e l’intelligenza artificiale, elementi chiave per mantenere la competitività nei mercati globali.

Il contributo di queste politiche è stato particolarmente visibile nelle piccole e medie imprese, cuore pulsante del sistema produttivo italiano, che hanno potuto migliorare produttività, efficienza e capacità innovativa.

In questo contesto, la leadership giovanile assume un ruolo fondamentale nel promuovere una visione imprenditoriale dinamica e orientata alla rivoluzione digitale, stimolando l’adozione di nuove tecnologie e modelli di business.

Collaborazione tra istituzioni e imprese per la ripresa

Per affrontare le sfide economiche e sociali della contemporaneità, è necessaria una sinergia rafforzata tra istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e mondo politico. Solo attraverso una rete coesa si possono implementare strategie efficaci e sostenibili.

Proprio per questo motivo, la collaborazione con enti pubblici e privati diventa un elemento imprescindibile per garantire continuità degli investimenti, stabilità normativa e incentivi mirati a favorire l’innovazione e il lavoro.

In conclusione, sostenere e potenziare programmi come la Zes unica e Industria 4.0 rappresenta una scelta strategica per il rilancio industriale italiano e per la crescita economica nel prossimo futuro.