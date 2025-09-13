Nei primi 11 giorni di settembre 2025, il tasso Euribor a 3 mesi ha registrato una media del 2,05%, segnando un aumento di 7 punti base rispetto al minimo toccato a giugno 2025, pari all’1,98%. Ad agosto si è osservato un lieve rialzo dei tassi sui mutui per l’acquisto di abitazioni.

Secondo i dati dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), il tasso medio sulle nuove erogazioni di credito alle imprese è diminuito al 3,42%, in calo rispetto al 3,50% del mese precedente e significativamente più basso rispetto al 5,45% registrato a dicembre 2023. Differente invece l’andamento per le nuove operazioni di finanziamento per l’acquisto di abitazioni, con un tasso medio salito al 3,31% ad agosto, rispetto al 3,20% del mese precedente; a dicembre 2023 questo valore si attestava invece al 4,42%.

Il tasso medio complessivo sui prestiti attivi, ovvero quelli sottoscritti negli anni precedenti, è sceso lievemente al 3,92% dal 3,94% registrato a luglio. Il moderato aumento dei tassi sui mutui è principalmente riconducibile alla crescita dell’IRS a 10 anni, che ad agosto ha toccato in media il 2,67%, segnando un incremento di 44 punti base rispetto al 2,23% di dicembre 2024.

L’ammontare complessivo dei prestiti concessi a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,4% su base annua, con una lieve accelerazione rispetto all’1,3% del mese precedente. A luglio 2025, i finanziamenti alle famiglie erano aumentati del 2,0%, mentre quelli destinati alle imprese crescevano dello 0,7%. Per le famiglie si tratta dell’ottavo mese consecutivo in cui si registra un incremento, mentre per le imprese è il secondo mese di crescita dei finanziamenti.

Ad agosto 2025 si è confermato il trend positivo anche per la raccolta bancaria, con depositi e obbligazioni che hanno raggiunto complessivamente 2.100 miliardi di euro, segnando un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente, proseguendo una dinamica in crescita avviata dall’inizio del 2024.

I dati dell’Abi evidenziano che la raccolta indiretta, ovvero gli investimenti in titoli custoditi presso gli istituti bancari, è aumentata di 175,1 miliardi tra luglio 2024 e luglio 2025. Di questa somma, 18,2 miliardi sono attribuibili alle famiglie, 17,6 miliardi alle imprese, mentre il restante ammontare riguarda altri settori come imprese finanziarie, assicurazioni e pubblica amministrazione.

Nel mese di agosto 2025, i depositi nelle diverse forme sono cresciuti del 2,7% su base annua, un dato leggermente inferiore al +2,8% registrato nel mese precedente. La raccolta a medio e lungo termine tramite obbligazioni ha segnato invece un aumento dello 0,9% rispetto a un anno fa, a 264 miliardi di euro, sebbene in rallentamento rispetto al +2,1% di luglio.

