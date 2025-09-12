Secondo Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria, l’intelligenza artificiale rappresenta ormai una realtà consolidata, tuttavia permangono importanti sfide da affrontare. È essenziale investire nel potenziamento delle competenze, non solo quelle tecniche ma anche quelle culturali.

Maurizio Tarquini ha dichiarato intervenendo a Orizzonti Digitali, iniziativa promossa da Confindustria Umbria:

“Il pensiero critico, la consapevolezza e la formazione sono strumenti fondamentali per gestire con successo questa trasformazione. Più un Paese riesce a sviluppare queste capacità, maggiore sarà la possibilità di vincere la sfida rappresentata dall’intelligenza artificiale.”

Ha inoltre evidenziato che in Italia la situazione è diversificata e poco uniforme. Di recente è stato presentato un rapporto sull’applicazione concreta dell’IA nelle aziende, che raccoglie 240 casi reali provenienti da 70 imprese italiane.

Secondo Tarquini, le grandi imprese hanno mosso i primi passi significativi, ma esse non rappresentano da sole l’intero tessuto produttivo nazionale. È necessario che anche le piccole e medie aziende si avvicinino a queste tecnologie. L’obiettivo di Confindustria è diffondere queste esperienze, stimolare la curiosità e accompagnare le imprese nel processo di innovazione.

Il direttore generale ha sottolineato un punto critico: per adottare efficacemente l’IA, le aziende devono essere prima di tutto digitalizzate. Sul tema della digitalizzazione, pur registrando progressi continui, non si può ancora ritenerci soddisfatti.

Maurizio Tarquini ha aggiunto:

“È necessario un impegno costante e a lungo termine per potenziare il digitale nel nostro Paese. Chiederemo non solo di proseguire con i fondi del PNRR, ma di definire una strategia strutturata in cui l’investimento nel digitale venga considerato prioritario per il futuro dell’Italia.”

L’evento di Perugia, promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, Ance Umbria, Umbria Business School e Its Academy, ha ospitato una serie di incontri dedicati ai temi più attuali e innovativi legati all’intelligenza artificiale.

Maurizio Tarquini è intervenuto nel panel intitolato “I volti dell’intelligenza artificiale”, contribuendo a una riflessione approfondita sulle opportunità e sulle sfide collegate a questa tecnologia.