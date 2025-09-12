I dipendenti di Yoox hanno deciso di intensificare la protesta contro i 211 licenziamenti annunciati recentemente dall’azienda di moda online. Dopo le assemblee svoltesi questa mattina nella sede dell’Interporto e con ulteriori incontri in programma lunedì nella sede di Zola Predosa, lavoratori e rappresentanti sindacali hanno votato all’unanimità per proclamare ulteriori otto ore di sciopero a livello nazionale, a partire dal 15 settembre, dopo la prima mobilitazione con presidio già svolta nei giorni scorsi.

In dettaglio, spiegano la Filcams-Cgil, la Fisacat-Cisl e la Uiltucs-Uil in un comunicato congiunto, le giornate di sciopero saranno organizzate a rotazione per singoli settori e coinvolgeranno tutti i dipendenti della sede, sia quelli direttamente interessati dalla procedura di licenziamento che quelli che manterranno il posto di lavoro. Entro la fine del mese, ciascun lavoratore avrà partecipato ad almeno una seconda giornata di sciopero.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre predisposto un presidio statico presso la sede aziendale dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, per sostenere la vertenza durante tutte le giornate lavorative.

I sindacati hanno dichiarato:

“Vista l’ampia adesione dei lavoratori alla nostra proposta di presidio permanente, da lunedì saremo sempre al loro fianco, sia nei tavoli di confronto sia fisicamente presso la sede aziendale.”

Durante l’incontro del 10 settembre, l’azienda ha avanzato una prima apertura riguardo agli strumenti per la gestione della crisi, ma tale proposta non è stata ritenuta sufficiente a interrompere la mobilitazione e le rivendicazioni.

I sindacati affermano:

“Non è accettabile procedere con 211 licenziamenti senza aver prima valutato strumenti alternativi per affrontare la crisi.”

La prosecuzione della protesta sarà soggetta a una eventuale revisione totale della posizione aziendale. Secondo le sigle sindacali, il principio guida resta che la crisi non può essere pagata dai lavoratori, ma va gestita assicurando loro un futuro sicuro.