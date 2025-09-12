Nasce “ShashGuru”, un software basato sull’intelligenza artificiale che spiega in tempo reale le strategie di gioco e il “perché” delle mosse durante le partite di scacchi. Sviluppato da uno studente dell’Università di Bologna con il supporto tecnologico di Intel, il programma sarà presentato in occasione dell’avvio del Torneo universitario di scacchi dell’Ateneo.

Durante la competizione, che ospiterà 72 giocatori, il software mostrerà le proprie capacità analitiche. Per evitare di influenzare i match, il sistema verrà utilizzato in modalità ‘post mortem’, ovvero al termine di ogni partita. Al termine del torneo, assegnerà anche il premio per la “partita più bella”.

Dalla tesi alla pratica

Il progetto è frutto della tesi di laurea di Alessandro Libralesso, studente in Informatica, ed è stato sviluppato all’interno del gruppo di ricerca sull’Intelligenza artificiale applicata ai giochi, coordinato dal professor Paolo Ciancarini.

Libralesso spiega la differenza rispetto ai sistemi tradizionali: “I motori scacchistici tradizionali dicono che mossa fare, ma raramente spiegano il perché. ShashGuru colma questa lacuna: interpreta la posizione sulla scacchiera e spiega la strategia con un linguaggio accessibile”.

Una tecnologia con un futuro promettente

Il professor Ciancarini sottolinea il potenziale del software, che può adattare il linguaggio a diversi livelli di competenza, dai bambini ai grandi maestri. Inoltre, la tecnologia è multilingue.

“Secondo me ha un notevole futuro – spiega Ciancarini –, è multilingua, cioè può facilmente passare dall’inglese al cinese, dal cinese al giapponese e così via, e avere un’interazione del tutto fluida a questo livello. E poi i modelli linguistici possono adattarsi a persone diverse, con competenze diverse e quindi adottare linguaggi specifici per un bambino, per un adulto, un grande maestro e così via. Quindi l’adattabilità è una qualche cosa di fondamentale che stiamo sperimentando”.