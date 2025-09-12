L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e il Centro Cardiologico Monzino si posizionano al vertice della sanità italiana per il sesto anno consecutivo. Le due strutture milanesi sono prime a livello nazionale nelle classifiche “World’s Best Specialized Hospital 2026” stilate dal settimanale internazionale Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista. A livello globale, IEO e Monzino si collocano tra i primi 20 ospedali al mondo nelle rispettive specializzazioni, oncologia e cardiologia.

Questa classifica, considerata tra le più autorevoli a livello internazionale, valuta oltre 2.300 ospedali in 12 discipline specialistiche e in 28 Paesi.

La metodologia dietro il ranking

La graduatoria si basa su un’indagine globale che coinvolge migliaia di professionisti sanitari. I criteri di valutazione includono indici di performance ospedaliera, accreditamenti e certificazioni internazionali, e i risultati delle indagini sull’esperienza di pazienti e operatori. Un ruolo chiave è giocato dai Patient Reported Outcome Measures (PROMs), che misurano la percezione dei pazienti sulla propria salute e qualità della vita.

Questa solida metodologia rende la classifica di Newsweek uno strumento fondamentale. Offre ai pazienti una guida affidabile nella scelta della struttura a cui affidarsi e, al contempo, permette ai centri ospedalieri di comprendere il proprio posizionamento competitivo sia a livello nazionale che internazionale.