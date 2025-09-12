Piantare più alberi nelle città europee può salvare migliaia di vite. Lo rivela uno studio internazionale pubblicato su The Lancet Planetary Health, condotto in 744 città europee con la partecipazione di ENEA. Un aumento del 5% della superficie alberata a livello urbano porterebbe a una riduzione di inquinanti atmosferici tale da evitare circa 5.000 morti premature all’anno. Se la copertura arborea raggiungesse il 30% in ogni centro abitato, il numero di vite salvate salirebbe a 12.000 all’anno.

L’impatto positivo del verde è scientificamente provato: un incremento del 5% della superficie alberata ridurrebbe del 2,8% le concentrazioni di PM2,5, dell’1,4% quelle di biossido di azoto (NO2) e dell’1,2% quelle di ozono estivo (O3).

La sfida di una città a misura d’uomo

La coordinatrice del progetto per ENEA, Alessandra De Marco, ha sottolineato l’importanza della questione: “In ambito urbano polveri sottili, biossido di azoto e ozono sono tra gli inquinanti più pericolosi per la nostra salute e per quella degli ecosistemi. Entro il 2050, si stima che circa l’80% della popolazione europea risiederà in contesti urbani, accentuando la rilevanza di queste problematiche”.

La ricerca evidenzia che l’aumento degli alberi porterebbe benefici multipli, tra cui il miglioramento della qualità dell’aria, la mitigazione dell’effetto “isola di calore” e la conservazione della biodiversità.

A oggi, solo il 30% circa delle città europee prese in esame ha una copertura arborea superiore al 30%. In Italia, solo Napoli raggiunge questo obiettivo (32%), mentre Milano e Roma si fermano rispettivamente al 9% e 24%.

Visioni e piani per il futuro

La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) raccomanda la strategia del 3-30-300: 3 alberi visibili da ogni casa, il 30% di copertura arborea per ogni quartiere e una distanza massima di 300 metri da un parco pubblico.

De Marco ha spiegato che la deforestazione urbana avrebbe conseguenze disastrose: “Una copertura arborea urbana al 30%, come quella raggiunta da alcune città europee, potrebbe ridurre le morti premature del 9,4% da PM2,5, del 7,2% da biossido di azoto e del 12,1% da ozono. Al contrario, abbattere la superficie alberata fino ad azzerarla comporterebbe un aumento della mortalità: +19,5% da PM2,5 (circa 19 mila morti premature in più ogni anno), +15% da biossido di azoto (oltre 5.200 in più) e +22,7% da ozono (circa 700 in più)”.

Per raggiungere l’obiettivo della Strategia UE sulla biodiversità di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030, gli esperti suggeriscono di coinvolgere anche spazi privati e aree periurbane. “È fondamentale che urbanisti e amministratori vengano incoraggiati a integrare infrastrutture verdi urbane pensate su misura per i diversi contesti locali. Questo approccio dovrebbe essere accompagnato da politiche di riduzione delle emissioni e da interventi complementari, come i corridoi di aria fredda o i tetti verdi, per massimizzare i benefici in termini di salute pubblica e qualità della vita, con il risultato di città più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici nel lungo termine”, ha concluso De Marco.