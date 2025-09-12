Tutto rimane in stallo nel centrodestra per scegliere il candidato presidente. La situazione globale è complessa, e i leader della coalizione sono assorbiti da questioni più urgenti. Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, capo di Forza Italia, interpellato dai giornalisti, ha dichiarato che «ci sono cose più urgenti» a cui dedicare attenzione. Tuttavia, Marcello Veneziani, noto giornalista e scrittore pugliese, esprime qualche dubbio sulle responsabilità dei dirigenti. Il suo ultimo libro, C’era una volta il Sud (Rizzoli), ha suscitato interesse politico e culturale proponendo una nuova narrazione del Mezzogiorno, fuori dagli schemi abituali.

Marcello Veneziani riflette sulla difficoltà del centrodestra: «Questa situazione è speculare a quella che si vive a sinistra. La differenza è che a sinistra manca una leadership nazionale, ma ci sono personalità capaci di attrarre consenso a livello locale. Queste figure, però, spesso cedono a personalismi, come si è visto in regioni quali la Puglia e la Campania. Quindi, da una parte ci sono personalismi, dall’altra un’assenza di personalità forti».

Proseguendo, Veneziani descrive così l’apparato politico pugliese: «Si tratta di gruppi politici che si limitano a gestire lo status quo, con programmi solo vagamente contrapposti. La politica perde peso anche nella selezione dei dirigenti. Il Sud non esprime più leadership consolidate da molti anni».

Riguardo alla situazione nel centrodestra, Veneziani osserva: «Dopo Nino Tatarella si è imposto un vuoto. Non è un fenomeno che riguarda solo la destra, ma l’intero spettro politico, che manca di figure di rilievo. Non ci sono più leader nazionali provenienti dal Sud. È importante riconoscere questa realtà senza polemiche».

Il ruolo della sinistra in Puglia

In Puglia, la sinistra governa da vent’anni, spesso facendo leva anche su consensi provenienti da un elettorato di destra. Questo ha creato condizioni particolari di governo e una certa stabilità, ma al contempo un panorama politico frammentato e a tratti personalistico che influenza fortemente le dinamiche regionali.

Questi elementi evidenziano come in entrambe le grandi aree politiche manchino figure in grado di forgiare una visione condivisa e di guidare efficacemente le diverse componenti sociali e territoriali. La mancanza di una leadership riconosciuta a livello nazionale, sommata alla prevalenza di personalismi locali, rende difficile delineare strategie coerenti per il futuro della regione e del Mezzogiorno nel suo complesso.

La riflessione di Veneziani invita quindi a un’analisi più profonda delle criticità politiche che riguardano non solo la Puglia ma l’intero Sud, sottolineando la necessità di rinnovamento nella classe dirigente e di nuove proposte capaci di superare le divisioni e la semplice gestione del convenuto.

La questione principale viene spiegata così: «La sensibilità sui temi fondamentali tende ad essere prevalentemente di destra, ma quando si tratta di scegliere l’amministratore, in assenza di valide alternative, si verifica questo paradosso».

La Puglia, governata dal centrodestra, conta figure politiche di rilievo a livello nazionale come Fitto, Mantovano, Gemmato, Sisto, D’Attis e altri. Tuttavia, c’è una riflessione critica in merito: «Sono politici di altissimo valore, persone capaci, come nel caso di Fitto, che ha dimostrato doti di amministratore attento. Però non riescono a costruire una vera leadership. Siamo ancora di fronte al fenomeno del tradizionale notabilato meridionale. Al Sud manca una guida politica forte. Napoli, la città simbolo del Mezzogiorno, non esprime un leader da molto tempo».

Questi politici detengono comunque quote significative di potere: «Per le Regioni, il sistema elettorale favorisce tale tendenza. Il modello del governatore ha generato una sorta di neo-feudalesimo nel Sud, con piccoli leader regionali che assumono ruoli simili a capi, emiri o sultani».

La dinamica interna della sinistra pugliese

Riguardo alla recente conflittualità politica fra Decaro, Emiliano e Vendola, si osserva un cambiamento nei meccanismi interni: «Un tempo, alla sinistra prevalevano motivazioni politiche rispetto a quelle personali. Oggi, invece, episodi come quelli di De Luca e Emiliano indicano un’inversione di tendenza, con un predominio del personalismo che sostituisce la centralità del programma politico. È la rappresentazione del ‘partito personale’, concetto descritto da Calise anni fa».

La situazione del centrodestra e la mancanza di leadership

Il centrodestra in Puglia sembra accettare una possibile sconfitta alle prossime tornate elettorali. Si teme che la regione possa essere ormai persa: «Vedo segnali che confermano questa tendenza e si percepisce l’idea di non voler giocare la partita perché manca un leader capace di catalizzare consenso o almeno una personalità forte della società civile».

Alla domanda se le sia stata chiesta la disponibilità a candidarsi, la risposta è stata negativa: «Non mi è stata mai formalmente proposta, ma in passato ho espresso chiaramente la mia indisponibilità quando sono stato vagamente sondato».