Non c’è modo di evitarlo. Ogni volta che Roberto Fico rilascia dichiarazioni o accenna a un suo programma, Vincenzo De Luca è subito pronto a criticarlo. Una sorta di continua pressione che non accenna a diminuire. Nel giorno del suo annuncio ufficiale, il candidato del campo largo aveva parlato di «liste pulite» e «verifiche etiche», ma il governatore ha replicato con decisione:

«Non serve che qualcuno ci dia lezioni di codice etico. La moralità non è qualcosa che può essere definita da un singolo individuo. Può esserci un principio di prudenza quando si parla di ipotesi di reato legate a terrorismo, mafia o camorra: in questi casi si può anche accettare di sacrificare la posizione personale, ma per tutto il resto la demagogia deve finire. Ognuno deve rispettare le persone e le famiglie coinvolte».

Questa è stata solo la prima replica. Il secondo punto di scontro riguarda il Reddito di cittadinanza regionale — o misure analoghe — rilanciato proprio dai 5 Stelle. Anche in questo caso, De Luca ha rivendicato il proprio ruolo di precursore:

«Siamo all’avanguardia, e su questo tema chi viene da noi dovrebbe imparare piuttosto che insegnare. Se è possibile, dobbiamo fare ancora di più, ma sempre dando priorità alla capacità amministrativa».

Subito dopo, il governatore ha riaffermato la sua posizione sull’etica e sul welfare:

«Sono un osservatore che esprime le proprie idee, non sto a guardare passivamente. Ma non si possono fare giri di parole o scappatoie: non c’è spazio per demagogia o bandierine al vento. Occorre imparare dai risultati e da chi ha fatto molto con umiltà. E vorrei che i grandi statisti si confrontassero con quello che abbiamo realizzato».

Non sono mancate infine frecciate anche nei confronti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sostenitore e promotore della candidatura di Fico:

«Per Napoli stiamo concentrando investimenti senza precedenti, altro che feste di compleanno, prime comunioni, anniversari e altre distrazioni».

Il clima in vista delle elezioni

Insomma, questo sembra essere il tono che caratterizzerà la campagna elettorale. La contrapposizione tra Fico e De Luca sarà al centro del dibattito politico in regione. Anche il comico Maurizio Crozza ha colto al volo l’occasione, annunciando il ritorno della sua trasmissione il 3 ottobre, in cui sarà chiamato a superare la “prova” del confronto tra i due personaggi protagonisti della Campania, con le sue imitazioni di “imperatore della regione” e avversario politico.