Con una produzione annuale di 390 milioni di tonnellate e oltre 170.000 miliardi di frammenti che galleggiano negli oceani, la plastica si conferma uno dei problemi ambientali più urgenti. A livello globale, solo il 9% di questa plastica viene correttamente riciclata. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno, il 12 settembre si celebra il No Plastic Bag Day, istituito nel 2009.

Secondo le associazioni ambientaliste, l’impatto di milioni di tonnellate di sacchetti di plastica che finiscono ogni anno negli oceani, nei fiumi e sulla terraferma è devastante. Questi rifiuti causano la morte di animali marini che li ingeriscono o rimangono intrappolati, inquinano gli ecosistemi con le microplastiche che si infiltrano nella catena alimentare e contribuiscono al riscaldamento globale attraverso i processi di produzione e smaltimento.

Le abitudini quotidiane e l’allarme dei numeri

Ambiente Mare Italia ha stilato un vademecum con consigli pratici per ridurre l’uso della plastica. Si va dalla scelta di acqua in vetro e prodotti alla spina, all’utilizzo di borracce e borse riutilizzabili per la spesa. Il vademecum suggerisce anche di leggere attentamente le etichette dei prodotti per l’igiene personale, evitando quelli che contengono polyethylene, polypropylene e polyvinyl chloride, ovvero le microplastiche.

L’allarme è stato ribadito da Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, in occasione della ricorrenza dello scorso anno. “Una busta di plastica pesa circa 1 grammo e può finire facilmente nell’ambiente impiegando fino a 1.000 anni per degradarsi. Un dato allarmante su cui non basta riflettere in questa giornata, pur così importante. È indispensabile, invece, cambiare radicalmente le nostre abitudini, imparando a utilizzare quasi esclusivamente sacchetti in tessuto, riciclabili e riutilizzabili all’infinito, o biodegradabili. Solo così potremo salvaguardare la natura. La plastica nei mari è ormai una presenza costante. Molta si disperde nell’acqua e viene ingerita da pesci e tartarughe marine, spesso causandone la morte. Altra arriva a riva ricoprendo le nostre spiagge. Tutto questo ha conseguenze devastanti per l’ambiente e per la nostra salute, la presenza di microplastiche nel nostro organismo è ormai accertata ed è evidente che non si possa continuare così”.

Bioplastiche in contrazione e norme da chiarire

L’industria italiana delle bioplastiche, dopo un decennio di crescita, ha registrato un’inversione di tendenza negli ultimi due anni. Secondo l’analisi di Plastic Consult, il fatturato è sceso a 704 milioni di euro (-15%), nonostante un leggero aumento dei volumi a 121.500 tonnellate (+0,5%) rispetto all’anno precedente.

Lo scenario è complicato da fenomeni distorsivi, come quello delle stoviglie “pseudo riutilizzabili” che eludono le norme SUP (Single Use Plastic). L’Italia ha proposto una definizione tecnica di manufatti riutilizzabili all’UE. A ciò si aggiunge il problema degli shopper illegali, che rappresentano oltre un quarto dei sacchetti in circolazione. In questo quadro normativo complesso, il nuovo regolamento europeo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) apre nuove opportunità, ma impone anche tempistiche stringenti per la gestione delle bioplastiche.