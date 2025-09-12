OpenAI e Microsoft rafforzano la loro partnership strategica. Le due aziende hanno raggiunto un’intesa preliminare, un memorandum d’intesa non vincolante, che delinea i termini della prossima fase della loro collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Le trattative, che si sono protratte per mesi, hanno portato a un passo avanti significativo verso una nuova struttura per OpenAI, che da tempo cercava il consenso di Microsoft per una sua riorganizzazione in una società a scopo di lucro.

Obiettivo: offrire i migliori strumenti di AI a tutti

La partnership si consolida con l’obiettivo dichiarato di accelerare l’innovazione e portare sul mercato strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia. In una nota congiunta, le due società hanno ribadito il loro impegno, affermando di “lavorare attivamente per finalizzare i termini contrattuali di un accordo definitivo”. La dichiarazione sottolinea inoltre l’attenzione alla sicurezza, un tema centrale nel dibattito sull’AI.

“Insieme restiamo concentrati sull’offerta dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per tutti, sulla base del nostro impegno condiviso per la sicurezza”, si legge nella nota ufficiale, che cristallizza la visione comune delle due potenze tecnologiche.

Una partnership che si evolve

Questo accordo preliminare è il risultato di mesi di negoziati e segna una nuova fase nella relazione tra OpenAI e Microsoft. La mossa arriva in un momento cruciale per il settore dell’intelligenza artificiale, in cui la competizione è sempre più serrata. L’intesa rafforza la posizione di Microsoft nel panorama dell’AI e fornisce a OpenAI le risorse necessarie per continuare a spingere i confini della ricerca e dello sviluppo.