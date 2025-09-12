Torna in città la Milano Green Week, una quattro giorni, dal 18 al 21 settembre, dedicata a temi ambientali con un fitto programma di oltre 200 eventi. Convegni, laboratori, spettacoli e iniziative diffuse animeranno i quartieri per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del verde, dell’energia e della partecipazione attiva al cambiamento.

L’evento si propone di raccontare non solo l’impegno dell’amministrazione comunale, ma soprattutto la sensibilità dei cittadini.

Strategie e nuove tecnologie per il verde urbano

L’apertura della manifestazione sarà giovedì 18 settembre alle ore 10, all’Acquario Civico, con il convegno “Verso il piano del Verde e del Paesaggio”. L’incontro sarà un momento di confronto tra Comune, esperti e altre città italiane per definire le future strategie di tutela e valorizzazione delle aree verdi.

Il 19 settembre, i riflettori si sposteranno sugli alberi. La Palazzina Appiani ospiterà l’incontro “La foresta urbana e i rischi climatici”, organizzato da ANCI in collaborazione con l’associazione italiana direttori e tecnici giardini pubblici. Verranno presentate le nuove tecnologie di gestione, tra cui il “Gemello Digitale”, già utilizzato su 30.000 alberi cittadini per monitorarne lo stato di salute.

Dagli animali alle strade senza auto

La Green Week coinvolgerà anche il mondo animale. Sabato 20 settembre si terrà l’Open Day al Parco Rifugio Canile-Gattile di via Aquila, un’occasione per conoscere gli ospiti a quattro zampe della struttura. La stessa sera, al Teatro Burri del Parco Sempione, andrà in scena lo spettacolo gratuito “Ilva Football Club”, un’opera che unisce la memoria operaia con il tema dell’ambiente.

La manifestazione si concluderà domenica 21 settembre con il “No Parking Day”. Sette vie simbolo della città, tra cui via Marghera, viale Lombardia e via Arquà, saranno chiuse al traffico e riconsegnate ai cittadini per ospitare attività sportive, laboratori, spettacoli e incontri.

L’assessore al Verde e Ambiente, Elena Grandi, ha così commentato l’iniziativa: “Una quattro giorni in cui raccontiamo non solo l’impegno dell’amministrazione ma anche la sensibilità dei cittadini perché i veri protagonisti del cambiamento sono loro. La Green Week è un investimento sulla città, sulla responsabilità e sulla consapevolezza collettiva”.