Anche Renato Pagliaro, presidente di Mediobanca, ha iniziato a cedere le sue azioni in Piazzetta Cuccia a seguito del positivo esito dell’offerta pubblica di acquisto su Mps.

Pagliaro, alla guida della banca fondata da Enrico Cuccia da 18 anni, ha tentato invano di ostacolare la scalata al Monte dei Paschi di Siena. Ora, insieme al consiglio di amministrazione presieduto da Alberto Nagel, è previsto che annunci le proprie dimissioni nel consiglio convocato per il prossimo 18 settembre. Il presidente ha venduto un pacchetto di 200.000 azioni per un valore complessivo poco inferiore a 4,1 milioni di euro, cifra che rappresenta solo una parte del suo portafoglio in Mediobanca.

Oltre a Pagliaro, anche Gian Luca Sichel, amministratore delegato di Mediobanca Premier e di Compass, ha liquidato ulteriori 50.000 azioni a un prezzo di 20,7367 euro per azione. Tale cessione si aggiunge a un pacchetto analogo appena comunicato e rientra in una serie di vendite da parte di diversi dirigenti del gruppo.