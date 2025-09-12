Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione sui giovani antifascisti confinati a Ventotene, definendo la loro esperienza una lezione di vita che costituisce un esempio importante per le future generazioni.

Nel messaggio inviato alla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, in occasione della prima Conferenza europea di Ventotene dedicata alla pace e alla democrazia, il presidente della Repubblica ha sottolineato l’importanza storica di quel momento: «Costruire l’Europa significa superare la logica del conflitto e della guerra, evitare che un uomo opprima un altro uomo, riaffermare la dignità di ogni persona».

Il capo dello Stato ha proseguito evidenziando che «questo potente messaggio proveniva proprio dagli antifascisti confinati sull’isola, la cui testimonianza di vita resta un modello per le giovani generazioni».

Riflettendo sulle occasioni di confronto che si susseguono su Ventotene, Mattarella ha aggiunto: «Questi momenti rappresentano la conferma dell’attualità di quel che nacque sull’isola, fra le privazioni del confino».

L’impegno di ogni generazione, ha concluso, è quello di «tradurre in realtà i valori di libertà che animarono la lotta dei fondatori».

Nel suo ricordo Mattarella ha descritto Ventotene come un luogo che, da simbolo di reclusione e oppressione tipico dell’assolutismo fascista in Italia, si è trasformato in un punto di riferimento fondamentale per l’affermazione dei principi di pace e democrazia alla base dell’esperienza dell’Unione europea.