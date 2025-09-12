Il presidente dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), lo spagnolo José Manuel Campa, ha annunciato che lascerà il suo incarico il 31 gennaio prossimo, ben oltre tre anni prima della scadenza naturale del suo mandato. Fonti interne all’organismo europeo di regolamentazione e supervisione bancaria, riportate da fonti ufficiali, confermano la decisione a sorpresa comunicata durante l’ultima riunione del consiglio direttivo dell’EBA. I motivi alla base delle dimissioni non sono stati resi pubblici.

José Manuel Campa, classe 1964 e originario di Oviedo nelle Asturie, vanta una lunga esperienza nel settore economico e finanziario. In passato ha ricoperto il ruolo di segretario di Stato all’Economia sotto la presidenza del governo spagnolo guidato da José Luis Rodríguez Zapatero. Nominato alla guida dell’EBA nel 2019, lo scorso anno ha ottenuto il rinnovo del mandato per proseguire fino al 2029. L’EBA svolge un ruolo fondamentale nelle verifiche di stabilità finanziaria condotte biennalmente sulle principali banche europee, con particolare riguardo ai cosiddetti “stress test”.

L’Autorità Bancaria Europea ha tempestivamente dichiarato:

“L’EBA sta adottando tutte le misure necessarie per garantire una transizione senza intoppi fino alla nomina del nuovo presidente.”

Il passaggio di consegne avverrà quindi in un periodo delicato per la supervisione bancaria europea, in un contesto economico caratterizzato da sfide quali l’inflazione, l’incertezza geopolitica e la continua evoluzione delle normative finanziarie. La figura del presidente dell’EBA è cruciale per assicurare la stabilità e la trasparenza del sistema bancario comunitario.