L’economia indonesiana si è dimostrata robusta, crescendo del 5,12% su base annua nel secondo trimestre. Nonostante questo dato positivo, le recenti tensioni politiche – caratterizzate da proteste diffuse, un calo della fiducia degli investitori e pressioni sulla valuta locale – stanno mettendo in discussione la percezione di stabilità e sicurezza nella più grande economia del sud-est asiatico.

A livello di mercati, la rupia è scivolata a circa 16.500 per dollaro statunitense, l’indice composito di Jakarta è sceso sotto il 3% e i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni sono saliti al 6,335%, segno che gli investitori chiedono rendimenti più elevati per detenere asset indonesiani. Anche se i funzionari del governo, come il ministro dell’Economia Airlangga Hartarto e la Banca d’Indonesia, insistono sulla solidità dei fondamentali economici, l’allontanamento del ministro delle Finanze Sri Mulyani Indrawati e i continui arresti dopo le proteste mortali alimentano le incertezze politiche.

Le basi economiche e il sentiment degli investitori

Samuel Hertz, responsabile APAC di EBC Financial Group, ha sottolineato come la crescita strutturale del Paese resti solida. “La narrativa di crescita strutturale dell’Indonesia continua a dimostrare resilienza, sostenuta da tendenze demografiche favorevoli, un’accelerazione della trasformazione digitale e la posizione strategica del Paese nei mercati globali delle materie prime. Questi fondamentali a lungo termine forniscono una base solida per un’espansione economica sostenuta e per lo sviluppo del mercato”, ha affermato Hertz.

Ha poi aggiunto: “Tuttavia, le attuali condizioni di mercato riflettono la complessa interazione tra i fondamentali macroeconomici e le dinamiche del sentiment degli investitori. Nei periodi di maggiore incertezza, i partecipanti al mercato tendono a mostrare un comportamento avverso al rischio, che può creare distacchi temporanei tra le valutazioni degli asset e le realtà economiche sottostanti”.

Secondo gli analisti di EBC, il ritiro degli investitori dagli asset indonesiani è legato all’aumento dei premi di rischio politico. I cambiamenti di alto profilo, come la partenza di Sri Mulyani, amplificano i timori sulla continuità delle politiche in un momento in cui i mercati globali sono già avversi al rischio. La vendita di asset, in questo contesto, riflette più una gestione del rischio di portafoglio che un vero deterioramento dei fondamentali economici.

Dalle proteste ai danni per l’economia reale

Le tensioni civili si stanno traducendo in perdite economiche misurabili. I rivenditori hanno segnalato danni superiori a 500 miliardi di rupie (circa 30,4 milioni di dollari), e le interruzioni nel commercio digitale hanno colpito le piccole imprese a livello nazionale. In particolare, la sospensione delle vendite su TikTok Live ha avuto un impatto significativo sulle piccole e medie imprese, che si affidano sempre di più al social commerce per la generazione di ricavi, sfruttando i 185 milioni di utenti attivi nel Paese.

“La stabilità sociale rimane un fattore critico ma spesso sottovalutato nelle valutazioni dei mercati emergenti”, ha dichiarato Hertz. “I settori del commercio al dettaglio e dei beni di consumo discrezionali devono affrontare immediate difficoltà sui guadagni a causa di prolungate interruzioni, a prescindere dalla più ampia resilienza macroeconomica.”

La risposta politica e il ruolo della Banca Centrale

Gli investitori attendono una risposta decisa dal governo indonesiano. La ripresa della fiducia dipenderà dalla rapidità con cui verranno risolte le questioni politiche e di sicurezza. Le autorità, incluso il presidente Prabowo, hanno promesso misure per ripristinare l’ordine e gestire la rabbia pubblica, tra cui un’iniezione di 200.000 miliardi di rupie (12,1 miliardi di dollari) nell’economia, ma l’efficacia di queste iniziative resta da valutare.

La Banca d’Indonesia ha segnalato la propria disponibilità a stabilizzare i mercati con interventi e strumenti di liquidità. Per gli investitori globali, la volatilità indonesiana non è un caso isolato, ma riflette le dinamiche dei mercati emergenti, dove politica, credibilità delle scelte e governance contano quanto le statistiche di crescita.

Hertz conclude: “Mentre i dati del PIL dell’Indonesia rimangono robusti, l’incertezza politica può rapidamente cambiare il sentiment di rischio e le decisioni di allocazione del capitale. La fiducia del mercato si estende oltre i puri fondamentali economici: la stabilità sociale e politica sono fattori altrettanto critici per il posizionamento degli investitori nei mercati emergenti”.