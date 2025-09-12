La piena proprietà di Giorgio Armani Spa è stata assegnata alla Fondazione Giorgio Armani, che detiene il 9,9% delle azioni in proprietà e il 90% in nuda proprietà, con l’usufrutto attribuito a Pantaleo dell’Orco, compagno e stretto collaboratore dello stilista, ai tre nipoti di Giorgio Armani e a sua sorella Rosanna. Questi dettagli emergono dal testamento dello stilista.

Pantaleo dell’Orco avrà il 40% dei diritti di voto nella società di moda fondata da Armani. Il 30% dei diritti di voto sarà invece esercitato dalla Fondazione, mentre il restante 30% verrà suddiviso equamente tra i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana, con una quota del 15% ciascuno. Nel testamento risultano inoltre assegnati a Roberta Armani e Rosanna Armani delle azioni prive del diritto di voto.

Per quanto riguarda la società L’Immobiliare Srl, la piena proprietà, pari al 75%, è stata lasciata alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani. Essi erediteranno anche la quota residua del 25% in nuda proprietà, mentre l’usufrutto è stato assegnato al compagno e braccio destro Pantaleo dell’Orco. Questa società detiene gli immobili situati a Saint-Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria.