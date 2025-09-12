Belmonte del Sannio si prepara ad accogliere un evento di straordinario significato: la visita del Cardinale Gerhard Ludwig Müller in occasione dei 300 anni dalla consacrazione della chiesa del SS. Salvatore. La data da segnare è il prossimo 17 settembre.

Il Cardinale: Una Figura di Rilievo Internazionale

Il Cardinale Müller, teologo di fama internazionale, non è una figura qualsiasi. Già Prefetto Emerito della Congregazione per la dottrina della fede, presiede la Pontificia Commissione biblica, quella Teologica mondiale e la Pontificia ‘Ecclesia Dei’. La sua presenza è vista come un’opportunità di rinnovamento spirituale, come sottolinea S.E. Mons. Camillo Cibotti.

Un Evento che Segna la Comunità

L’intera popolazione, situata ai confini tra il Molise e l’Abruzzo, vive l’attesa con grande trepidazione. Il Sindaco Errico Borrelli non nasconde la sua emozione, definendo l’evento un “meraviglioso avvenimento” che lascerà un “segno indelebile di valore storico e di fede”. La partecipazione di numerose personalità del mondo politico e istituzionale, oltre alle autorità religiose, è attesa con interesse.

Onorificenze e Riconoscimenti

La giornata sarà arricchita da un momento solenne: il conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eminenza il Card. Müller e, unitamente a lui, al Prof. Ing. Fausto Capalbo. Durante la cerimonia verranno lette le motivazioni e si procederà con le sottoscrizioni di rito, rendendo l’evento ancora più memorabile.