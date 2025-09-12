Mentre il settore alberghiero si prepara alla cruciale stagione dei viaggi natalizi e al 2026, si registra un’impennata nelle richieste di due servizi chiave: l’analisi della cronologia degli ospiti (GHA, Guest History Analysis) e l’analisi delle minacce dei database email. Lo ha annunciato HMA Intelligent Marketing, azienda leader nelle soluzioni di dati e CRM per l’ospitalità. Questa tendenza segna un cambiamento significativo: gli operatori di marketing del settore non si accontentano più di database funzionali solo per le campagne, ma cercano strumenti che garantiscano un ritorno sull’investimento misurabile.

L’approccio integrato, che abbina l’analisi del comportamento degli ospiti con un controllo sullo stato di salute delle liste di contatti, è diventato essenziale per identificare e raggiungere il pubblico più redditizio.

Strategie mirate per ricavi certi

L’analisi della cronologia degli ospiti di HMA valuta i modelli di prenotazione, le sovrapposizioni demografiche e i contributi al fatturato di ogni segmento di clientela, offrendo agli hotel un quadro chiaro dell’evoluzione del comportamento degli ospiti. A questa si affianca l’analisi delle minacce del database email, che individua rischi di spam e indirizzi inattivi, rafforzando la solidità del CRM. I primi a implementare questa doppia analisi hanno già riscontrato risultati concreti:

Database più “puliti” in 2-3 giorni, riducendo il rischio di inserimento nelle blacklist.

Tassi di coinvolgimento delle campagne più alti, con un miglioramento dei tassi di apertura tra il 5% e il 15% .

. Dati concreti sul fatturato, per capire quali segmenti (come Millennial o Generazione Z) stanno crescendo più rapidamente.

Le dichiarazioni degli esperti

Erin Wilt, Client Accounts Manager di HMA, ha commentato la tendenza: “Le strutture si stanno rendendo conto che non possono permettersi di inviare campagne per le festività a liste poco affidabili o di basarsi sulle ipotesi dell’anno scorso sull’identità dei loro ospiti. Un’analisi della cronologia degli ospiti abbinata a un’analisi delle minacce non solo affina i dati, ma rivela anche i mercati e i segmenti di clientela a cui le strutture dovrebbero dare priorità. Per proprietari e operatori, questa è una garanzia di chiarezza prima di affrontare il 2026”.

Anche Bryn Tyler, Vicepresidente Operations di HMA Intelligent Marketing, ha confermato la necessità del mercato: “Gli hotel cercano chiarezza prima di iniziare il nuovo anno. Combinando un’analisi della cronologia degli ospiti con un’analisi delle minacce via email, le strutture ottengono informazioni più approfondite su chi sono i loro migliori ospiti, garantendo al contempo che le campagne li raggiungano effettivamente. Questa è la base per una stagione natalizia più solida e un 2026 competitivo”.