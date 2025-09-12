È stato ufficialmente emanato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definisce le opere e le infrastrutture prioritarie per la transizione energetica in Sardegna, finalizzata all’abbandono del carbone.

In una nota congiunta, i ministeri coinvolti sottolineano come questo provvedimento rappresenti un passaggio fondamentale nel percorso di decarbonizzazione dell’isola, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec).

Il decreto definisce una serie di interventi strategici, dichiarati di pubblica utilità e di carattere urgente, con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva da fonti rinnovabili e di favorire l’installazione di sistemi di accumulo energetico. Inoltre, è previsto il potenziamento delle interconnessioni elettriche sia con la penisola italiana sia con la Sicilia, insieme al rafforzamento della rete di trasmissione interna all’isola.

Per quanto concerne il settore gas, il decreto introduce un collegamento virtuale che assicurerà la sicurezza degli approvvigionamenti grazie all’impiego di terminali di rigassificazione, unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) e reti locali.

Questo sistema garantirà inoltre un regime di equità tariffaria su scala nazionale, tutelando i consumatori sardi.