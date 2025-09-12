Fincantieri, un esempio di eccellenza nel panorama HR italiano, si è recentemente distinta, aggiudicandosi il prestigioso premio Best HR Team 2025 nella categoria “Engagement”. Il riconoscimento, assegnato da HRC Community, arriva dopo l’ottenimento della Certificazione Best HR Team 2025, confermando il ruolo dell’azienda come pioniere nelle politiche di gestione del personale.

L’azienda è stata premiata in particolare per l’iniziativa Family Day 2024, un progetto che ha saputo rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti, promuovendo al contempo una cultura di inclusione. L’evento ha offerto una piattaforma per sensibilizzare sul tema della disabilità, contribuendo a costruire un ambiente più equo e accogliente.

A ritirare il premio sono stati Elisa Saccenti, Head of Diversity, Equity & Inclusion, Employee Engagement e Welfare; Stefano D’Agata, Vice President HR Italian Subsidiaries Coordination e Marta Grondona, HR Business Partner della Divisione Navi Militari.

Strategia centrata sulle persone

Il riconoscimento testimonia l’impegno costante di Fincantieri nel valorizzare i propri professionisti. Un approccio che, come sottolineato dal Direttore HR Luciano Sale, è parte integrante della strategia aziendale. «Questo riconoscimento conferma ancora una volta la volontà dell’azienda di costruire un ambiente di lavoro in cui la valorizzazione delle persone e la loro crescita professionale sono parte integrante della nostra strategia. Voglio ringraziare in particolare i colleghi, che con impegno e dedizione hanno reso possibile questo risultato. Investire nel benessere e nello sviluppo dei nostri professionisti significa gettare le fondamenta di un futuro sostenibile, dove ogni individuo possa esprimere al meglio il proprio talento e contribuire, con passione e competenza, al progresso collettivo».