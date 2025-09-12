Filt Cgil ha definito inaccettabile la drastica riduzione delle operazioni dall’aeroporto di Roma Fiumicino da parte di Vueling. La compagnia aerea spagnola ha infatti avviato una procedura di licenziamento che coinvolge piloti e assistenti di volo, prevedendo la cessazione di 82 contratti su 122 dipendenti impegnati nello scalo romano.

Tra le uscite previste figurano 14 comandanti, 12 primi ufficiali e 56 assistenti di volo, ovvero circa due terzi del personale totale.

Filt Cgil ha annunciato che si attiverà immediatamente per difendere i posti di lavoro, iniziando con la richiesta di utilizzare esclusivamente equipaggi basati in Italia per i voli operati dal nostro Paese.

La federazione dei trasporti della Cgil denuncia inoltre che la compagnia sembra voler procedere velocemente ai licenziamenti, senza valutare l’impiego degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa italiana.

Per la Filt Cgil sarà invece essenziale attivare tutte le misure di sostegno sociale disponibili per proteggere il personale coinvolto, che da anni contribuisce con professionalità alle attività della compagnia.