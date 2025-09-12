Una delegazione di alto livello degli Stati Uniti, guidata dall’Ambasciatore Tilman Fertitta, dal Segretario dell’Interno Doug Burgum e dal Segretario all’Energia Chris Wright, ha incontrato a Roma l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, nella foto, per discutere la crescente partnership tra l’azienda italiana e il mondo energetico statunitense. L’incontro ha confermato la soddisfazione per l’accordo di fornitura di GNL siglato a luglio tra Eni e Venture Global, considerato strategico per la diversificazione delle forniture di gas in Europa.

Eni, un Partner Strategico negli Stati Uniti

Durante l’incontro, Descalzi ha messo in luce la crescente importanza degli Stati Uniti per le attività e gli investimenti di Eni. La presenza della compagnia si è evoluta, passando da un focus storico nel settore oil & gas a Houston a nuove iniziative nelle energie rinnovabili. Eni è ora attiva nel solare in Texas, nella bioraffinazione in Louisiana con PBF Energy, e nel settore della fusione nucleare con un investimento chiave in Commonwealth Fusion Systems (CFS) a Boston.

Le Partnership e le Prospettive Future

Descalzi ha sottolineato il ruolo di Eni come investitore industriale e la sua collaborazione con primari investitori statunitensi attraverso il modello “satellitare” che coinvolge le sue controllate Plenitude, Enilive ed Eni CCUS Holding. Le discussioni si sono concentrate anche sull’impegno strategico nella fusione nucleare e sul supporto di Eni al round di finanziamento B2 di CFS.