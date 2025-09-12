L’ennesimo rinvio all’interno del centrodestra lascia un senso di delusione diffuso. Non solo tra i possibili aspiranti alla presidenza del Veneto e del Consiglio Regionale, ancora in attesa di poter ufficialmente lanciare la propria campagna elettorale, ma anche tra i cittadini desiderosi di conoscere i nomi che compariranno sulla scheda. Questo clima di incertezza si riflette anche nel settore imprenditoriale, che reclama con urgenza programmi concreti, progetti chiari e spazi di confronto. Tuttavia, finché non emerge un referente supportato da una squadra consolidata, la situazione resta bloccata. Artigiani, commercianti, agricoltori e industriali osservano con preoccupazione l’impasse tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, commentando con scetticismo: «Così si perde solo tempo».

Giovedì scorso, uno dei principali protagonisti, Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, è intervenuto pubblicamente. Dopo un vertice interlocutorio svoltosi il giorno precedente, ha ricordato che «non è previsto il voto imminente» in Veneto, Campania e Puglia, le regioni ancora senza una data elettorale fissata. Tajani ha precisato: «Non esistono contrasti sui nomi. Siamo sommersi dalla cronaca quotidiana, ma all’interno della coalizione non ci sono problemi di natura politica, neppure oggetto di discussione». Parallelamente, il ministro Luca Ciriani, esponente di Fratelli d’Italia, ha commentato: «Il tempo è limitato, ma ancora sufficiente. In passato abbiamo sempre trovato una intesa e siamo certi di riuscirci ancora. Fratelli d’Italia è un partito rilevante; se si dovesse procedere secondo il peso politico, molte delle candidature sarebbero di nostra competenza. Però siamo consapevoli e lavoriamo con spirito di responsabilità e collaborazione».

Tuttavia, la comunità produttiva pretende risposte più tangibili. Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato, esprime preoccupazione: «La mancanza di un candidato con cui discutere questioni concrete limita fortemente i tempi del dialogo e della condivisione riguardo alla visione futura del Veneto. Abbiamo elaborato un programma con richieste specifiche, frutto di mesi di lavoro, pronto per essere presentato ai candidati. Tuttavia, questo stallo politico blocca anche noi. La situazione è motivo di grande preoccupazione. Ritengo che questa situazione manchi di etica e dignità e non rispecchi l’onore del nostro territorio».

Le sfide che attendono il centrodestra

Lo stallo nella definizione dei candidati segna una rottura rispetto agli equilibri politici del passato, mettendo in evidenza le nuove difficoltà di una coalizione che deve guardare a sfide finora inesplorate. La mancanza di una leadership condivisa rischia di indebolire la posizione del centrodestra nelle prossime elezioni regionali, dove la capacità di elaborare un programma unitario e condiviso sarà determinante. Le imprese del Veneto, già alle prese con le difficoltà generate dal contesto economico nazionale e internazionale, necessitano di interlocutori stabili e affidabili per affrontare questioni cruciali come sviluppo industriale, infrastrutture, innovazione e sostegno alle piccole e medie imprese.

In questa fase il dialogo tra le forze della coalizione deve diventare prioritario, per costruire un progetto politico capace di rispondere non solo alle esigenze degli elettori, ma anche alle richieste del tessuto produttivo regionale, che rappresenta una delle colonne portanti dell’economia italiana. Un mancato accordo rischierebbe infatti di tradursi in una perdita non solo elettorale ma anche economico-sociale per l’intero Veneto.

La richiesta delle imprese: chiarezza e confronto

Il mondo produttivo, articolato tra diversi settori – artigianato, commercio, agricoltura e industria – è unanime nel chiedere chiarezza e una agenda condivisa. Solo instaurando un confronto costruttivo con candidati definiti sarà possibile delineare soluzioni concrete e sostenibili per il futuro. Le associazioni di categoria sottolineano l’importanza di programmi dettagliati che affrontino tematiche come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, la formazione tecnica e il miglioramento delle reti infrastrutturali.

La scadenza elettorale si avvicina, e nel contempo cresce l’attesa di una leadership politica in grado non solo di unire, ma anche di proporre una visione credibile e lungimirante per il Veneto. Solo così le imprese potranno trovare un valido interlocutore con cui dialogare e collaborare per affrontare al meglio le sfide economiche e sociali future.

«Non riusciamo a comprendere quale sia la strategia», afferma Boschetto sottolineando la necessità di «ascoltare davvero le proposte dei candidati e che essi si confrontino con il territorio, perché non basta utilizzare strumenti come ChatGPT per interpretare le esigenze dei veneti, né una semplice conversazione è sufficiente. Settimana dopo settimana ci si aspetta qualche novità, ma alla fine non accade nulla, si allunga solo la trattativa».

Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio, condivide questa analisi: «Ne discutevo con altri colleghi nei giorni scorsi e ancora non riusciamo a capire quale direzione stiano prendendo le cose. Dal mio punto di vista, questo distacco rischia di allontanare i cittadini dalla politica, col pericolo che poi si astengano dal voto».

Bertin prosegue spiegando l’importanza per chi aspira a guidare la regione di farsi conoscere e di dialogare con la popolazione, non solo per ottenere consenso elettorale: «Invece oggi non si parla di programmi concreti, di idee o di temi da portare all’attenzione dei tavoli di confronto. Questo atteggiamento equivale a un vero e proprio assenteismo politico. Ora è indispensabile aprirsi al mondo produttivo, soprattutto considerando il momento complesso con due conflitti bellici in corso, i dazi commerciali, la guerra economica e la crisi dei consumi. Sono preoccupato poiché il tempo stringe: a ottobre inizierà la campagna elettorale per votare a novembre, spero che venga finalmente preso in considerazione il mondo delle imprese, delle famiglie e del commercio. Devono essere coinvolti in modo reale».

Coldiretti: «Serve rispetto per le imprese»

La voce dell’agricoltura giunge da Carlo Salvan di Coldiretti, che sottolinea: «Sentiamo l’urgenza di disporre di un tempo adeguato per confrontarci e discutere della salute del settore agricolo, individuando le misure più efficaci da adottare. È fondamentale disporre di ingenti risorse e interventi mirati. Dobbiamo immaginare il Veneto che vogliamo tra cinque o dieci anni e definire come gestire territori differenti come montagna, collina, pianura e laguna. Sono riflessioni complesse che richiedono tempo e una classe politica lungimirante. Le imprese meritano rispetto. La campagna elettorale è un’occasione importante, e anche noi rimaniamo in attesa degli sviluppi».

Confindustria: «Una fase storica di cambiamento»

Confindustria Veneto adotta un atteggiamento più equilibrato, osservando che «gli imprenditori veneti affrontano le prossime elezioni regionali con la consapevolezza di vivere una fase storica che presenta regole ed equilibri del tutto diversi rispetto al passato. Il Veneto, che abbiamo contribuito a costruire come una regione manifatturiera d’eccellenza e aperta ai mercati internazionali, si trova ad affrontare sfide nuove che richiedono una leadership politica capace di guidare l’evoluzione del sistema produttivo».

Secondo Confindustria, è necessario un coordinamento a livello regionale che ponga al centro le seguenti priorità: la transizione digitale e sostenibile, creando le condizioni per accedere a competenze specialistiche, tecnologie avanzate e risorse finanziarie; la capacità di attrarre, formare e trattenere i talenti, costruendo un collegamento concreto tra il mondo della ricerca e le imprese; infine, favorire la collaborazione tra tutte le componenti produttive e sociali per rendere possibile l’arrivo di investimenti qualificati in settori innovativi.

Serve inoltre il coraggio di superare le consuetudini che non risultano più funzionali, sperimentando soluzioni innovative e coinvolgendo attivamente le parti sociali in queste sfide complesse».