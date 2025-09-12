La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Veneto è già entrata nel vivo. Nonostante la data del voto non sia ancora stata ufficialmente fissata, i primi manifesti elettorali cominciano a comparire sul territorio. Gli aspiranti consiglieri sono già al lavoro per conquistare preferenze fondamentali per assicurarsi un seggio a Venezia.

In un quadro politico ancora incerto, la questione delle spese elettorali rappresenta un nodo complesso, aggravato da una normativa difficile da interpretare riguardo tempi e modalità. Fino a poco tempo fa, la campagna si limitava a strumenti tradizionali come cartelloni pubblicitari e lettere distribuite nelle cassette postali; oggi, invece, nuovi mezzi come i social network, la profilazione online e la pubblicità sponsorizzata hanno trasformato questa realtà, rendendo forse necessaria una revisione della legge stessa.

Il limite di spesa e la pubblicità non conteggiata

La normativa vigente in Veneto stabilisce un tetto massimo di spesa per ogni candidato all’interno di ogni provincia, calcolato in base al numero di abitanti, con cifre che variano indicativamente tra 40.000 e 44.000 euro. Tuttavia, il conteggio delle spese deve avvenire a partire dal giorno successivo all’indizione ufficiale delle elezioni. È previsto che i candidati raccolgano fondi per la campagna tramite un mandatario elettorale, e solo queste spese sono considerate ai fini del limite fissato.

Poiché l’indizione delle elezioni non è ancora avvenuta — un passaggio indispensabile che deve precedere il voto di almeno 50 giorni, con una data presunta ormai fissata per il 23 novembre — tutto ciò che viene speso prima di questo termine, incluso il materiale promozionale già visibile, resta escluso dai conteggi ufficiali. Di fatto, si tratta di spese personali, nettamente superiori rispetto ai 44.000 euro che ogni candidato dovrà poi dichiarare.

È noto che la competizione per le regionali sia particolarmente onerosa: occorre infatti farsi conoscere in un vasto collegio provinciale e assicurarsi un numero sufficiente di preferenze. Convincere un elettore a scrivere un nome sulla scheda significa necessariamente un lavoro di avvicinamento, sia in presenza sia attraverso canali digitali o materiali cartacei.

Questa situazione segnala una sorta di “zona grigia” nelle spese elettorali, dove la legge attuale fatica a tenere il passo con le modalità moderne di fare campagna, specie in considerazione della crescente rilevanza delle sponsorizzazioni online e delle strategie materiali e virtuali coordinate.

Il dibattito intorno a questi temi coinvolge istituzioni e giuristi, chiamati a chiarire e aggiornare i criteri di trasparenza e controllo sulle risorse impiegate durante le campagne, così da garantire un equilibrio tra equità tra i candidati e libertà di promozione politica.

Il tema delle spese elettorali viene affrontato con una certa superficialità da parte dei partiti. Il calcolo basato sul «giorno dell’indizione delle elezioni» presuppone che, fino a quel momento, tutti possano spendere e promuoversi liberamente senza dover presentare rendiconti. Questo costituisce un vuoto normativo che alcuni possono sfruttare per anticipare o prevenire gli avversari.

Ci si può quindi chiedere quale sia l’effettiva utilità del limite regionale alle spese elettorali, se in realtà non vincola la fase precedente all’indizione del voto.

Alcuni casi critici dimostrano queste difficoltà. Nel 2014 l’allora assessore regionale Isi Coppola si dimise a seguito di un giudizio della magistratura veneziana, confermato dalla Cassazione, che rilevò una spesa elettorale superiore ai 39 mila euro dichiarati. In effetti, la spesa totale risultò quasi doppia rispetto al limite previsto di 40 mila euro.

Un esempio più recente riguarda la presidente della Sardegna, Alessandra Todde, contestata per alcune irregolarità nelle spese elettorali relative alla campagna del 2024.

In questa fase di sospensione, antecedente alla campagna ufficiale, ciascuno è libero di agire come ritiene opportuno. La norma che dovrebbe regolare i costi e le limitazioni non ha un’efficace applicazione, poiché chi ha la possibilità di finanziare la propria immagine lo fa prima, a titolo personale, e senza alcun vincolo normativo.

Fino all’indizione ufficiale del voto, non si attiva nemmeno il principio di par condicio, che dovrebbe garantire un trattamento equilibrato tra le diverse forze politiche. Di conseguenza, nella pratica si assiste a una situazione di totale libertà di spesa e propaganda, con poca trasparenza e controlli.