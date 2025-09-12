Guido Crosetto, ministro della Difesa, sottolinea come l’incremento delle spese militari rappresenti una necessità inderogabile, vista la situazione attuale caratterizzata da bombardamenti di notizie false e manipolazioni volte a condizionare l’opinione pubblica.

Le parole di Sergio Mattarella, che ha dichiarato: «Siamo su un crinale come nel 1914», non hanno sorpreso Crosetto. Il ministro ha commentato:

«Il Presidente ha semplicemente descritto la realtà che viviamo: un mondo sempre più instabile. Azioni e scelte di alcuni leader ricordano i momenti più bui della storia umana, una circostanza che preoccupa sia lui che tutti noi».

Per il ministro della Difesa, che ha sempre monitorato con attenzione le tensioni globali, la situazione attuale è allarmante:

«Siamo già coinvolti in una sorta di conflitto, anche se non tradizionale. La guerra ibrida, cioè quella caratterizzata da disinformazione, attacchi informatici, intrusione nelle reti, manipolazione mediatica e spionaggio tecnologico, è in corso da tempo. È giunto il momento di agire concretamente».

Il nuovo scenario di guerra: l’incursione dei droni

Riguardo all’episodio dei droni penetrati in Polonia, territorio europeo e membro della NATO, Crosetto osserva che si tratta di un evento inedito e significativo.

«Mai prima d’ora si era assistito a un’incursione armata sul suolo europeo o occidentale con armi russe. Il lancio di una ventina di droni non può essere paragonato agli attacchi quotidiani subiti dall’Ucraina, ma non si tratta nemmeno di un errore o di un’esercitazione militare. È piuttosto una provocazione e un test per valutare la capacità di penetrazione di queste armi e la nostra reazione».

Il ministro evidenzia che la risposta della Polonia e della NATO è stata tempestiva ed efficace, ma ora occorre riflettere e definire strategie future.

Come fronteggiare le nuove minacce

Crosetto sottolinea l’importanza di comprendere che, oltre agli attacchi fisici limitati come quello dei droni, esiste un attacco più vasto e continuo che dura da anni:

«Si tratta della guerra basata sulla disinformazione, sulle fake news mirate a manipolare le opinioni pubbliche e sugli attacchi cibernetici che minano le fondamenta della sicurezza e della democrazia».

Di fronte a questa realtà, il ministro indica la necessità di adottare misure urgenti per contrastare e difendersi da questa forma di conflitto non convenzionale, mettendo in campo strategie integrate nel campo della sicurezza informatica e della comunicazione pubblica.

Gli attacchi informatici, ormai all’ordine del giorno, rappresentano una minaccia reale e tangibile. Siamo già in una situazione di guerra, anche se invisibile, in cui un solo attacco mirato può compromettere la sicurezza di un’intera nazione. La disinformazione di Stato è diventata una prassi consolidata, come si osserva in Russia dove la popolazione sottostima drasticamente le perdite militari: si parla di poche migliaia di soldati caduti in Ucraina, ma in realtà le cifre superano il milione. In Italia, invece, sembra prevalere un atteggiamento di negazione rispetto alla gravità della guerra ibrida.

Serve quindi una riflessione approfondita e seria sulla questione. Il governo e il Parlamento saranno chiamati a intervenire prontamente per invertire questa tendenza. Se non si agisce con decisione, si rischia di soccombere. È necessario fermare gli attacchi informatici e, se necessario, rispondere con la stessa modalità, adottando misure che possano dissuadere ulteriori aggressioni.

La domanda che si pone è se sia opportuno lanciare una guerra ibrida anche da parte nostra. La priorità, però, consiste nel bloccare tutti gli attacchi individuabili. Si devono definire quadri normativi e giuridici efficaci che permettano di identificare e neutralizzare le minacce in modo tempestivo e proporzionato, colpendo chi le genera.

Non solo Polonia, ma l’intera Europa deve prepararsi a difendersi da ogni possibile aggressione, inclusi attacchi informatici e altre forme di guerra ibrida. Questo aspetto è centrale nei dibattiti sugli investimenti in difesa, finalizzati a garantire la sicurezza dei territori e della popolazione.

Anche se in parte l’opinione pubblica e una quota della maggioranza appaiono riluttanti, non si tratta di una scelta opzionale. Paesi come la Spagna, ad esempio, stanno aumentando progressivamente la loro spesa militare per raggiungere il 3,5% del PIL entro il 2035, in linea con le richieste della NATO. L’Italia segue questa strategia ma con una visione più ampia e articolata.

La linea adottata dal governo si basa su investimenti mirati che, oltre a rafforzare la difesa nazionale, producano effetti positivi sull’economia interna. Valorizzare la capacità produttiva italiana significa sviluppare tecnologie militari che trovino anche applicazioni civili. Un esempio tangibile è rappresentato dagli elicotteri Agusta: investire sulla loro produzione militare consente di migliorare al contempo l’eccellenza nella produzione civile.

Parlare di investimenti così consistenti potrebbe spaventare, ma il raggiungimento del 3,5% del PIL per la difesa è previsto solo per il 2035. Se la maggioranza politica dovesse cambiare nel futuro, sarà compito dei nuovi governi gestire queste scelte. L’importante, oggi, è affrontare una fase storica in cui due conflitti internazionali di grande rilievo richiedono una risposta concreta.

La speranza è che si possa raggiungere la pace nel breve termine, rendendo meno urgente la necessità di rafforzare la difesa nazionale. L’aumento delle spese militari non è quindi un impegno perpetuo, ma una risposta necessaria al contesto attuale, che si deve adeguare alla situazione geopolitica.

Per quanto riguarda i conflitti in corso, i progressi sembrano scarsi: la pace, infatti, dipende da poche figure decisive. Nel caso dell’Ucraina, la volontà di Vladimir Putin è determinante, così come la posizione di Benyamin Netanyahu e del suo governo gioca un ruolo cruciale nel contesto israeliano.

In passato, si era sperato che l’ex presidente Donald Trump potesse esercitare una pressione maggiore per risolvere la crisi, ma anche in occasione di eventi come l’attacco in Qatar si è visto che, nonostante il suo ruolo di influenza, le decisioni di Israele restano autonome. Analogamente, per la Russia si auspica un intervento analogo da parte di Xi Jinping. Tuttavia, sono proprio questi leader a guidare i fronti di guerra, rendendo complicato trovare una soluzione rapida.

L’atteggiamento di alcune forze politiche, come una parte della Lega che manifesta simpatia per Putin più che per Zelensky, è oggetto di dibattito. Dal punto di vista della difesa nazionale, l’obiettivo prioritario è la tutela del Paese da ogni minaccia, indipendentemente dalle preferenze ideologiche.

Si può osservare che Putin può apparire “simpatetico” solo se si considera che vivere a Mosca non comporta il rischio quotidiano di bombardamenti come accade invece in Kiev. Questa realtà concreta deve essere riconosciuta senza cedere a semplificazioni.

Nel discorso della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sarebbe stato possibile andare oltre nelle richieste di un ruolo più incisivo per l’Europa? La risposta è negativa, poiché l’Unione europea non è uno Stato federale e non dispone di una politica estera o di una difesa comune centralizzata. Von der Leyen auspica un ampliamento delle competenze europee, ma al momento il quadro istituzionale limita le possibilità di azione unitaria.

La sovranità politica resta prerogativa delle singole nazioni; nella situazione attuale, i trattati europei e le costituzioni nazionali mantengono la loro validità e devono essere rispettati.

Nel frattempo, negli Stati Uniti è stato ucciso Kirk, un esponente vicino a Donald Trump. Come si pongono di fronte a questi eventi?

L’intervistato ha risposto:

“Sono molto preoccupato: troppe persone si sentono libere di esprimere qualsiasi opinione, anche incendiaria, in momenti particolarmente delicati. Alcuni sono protetti dall’immunità parlamentare, che permette loro di pronunciare qualsiasi falsità, come è successo recentemente in Aula. Dovremmo tutti mostrare un elevato senso di responsabilità. L’avversario politico non è un nemico. Chi coltiva odio e tensione, raccoglie inevitabilmente conseguenze negative.”