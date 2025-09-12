Le tensioni globali sembrano aver rallentato, tra gli italiani, la crescita del lascito solidale, un fenomeno che tuttavia rimane diffuso e fondamentale per il sostegno delle organizzazioni non profit.

La ricerca condotta da Vita, dal Comitato Testamento Solidale e dall’istituto Walden Lab, presentata recentemente, rivela che il 58% delle organizzazioni ha ricevuto almeno un lascito negli ultimi cinque anni, con una percentuale che raggiunge l’88% tra le realtà più grandi. L’indagine, effettuata su un campione di cittadini italiani tra giugno e luglio 2025, ha però evidenziato una lieve diminuzione dell’intenzione di destinare un lascito testamentario alle organizzazioni non profit, scesa dal 18% al 15%.

Parallelamente, è aumentato il pregiudizio che associa i lasciti esclusivamente ai soggetti più abbienti. Tra le cause attribuite a questa frenata emergono la percezione negativa collettiva dovuta alla crisi climatica, i conflitti internazionali e le crescenti disuguaglianze sociali, con conseguenti timori riguardo al futuro dei figli e dei nipoti.

Questi dati sono stati al centro della presentazione a cui hanno preso parte, tra gli altri, Rossano Bartoli (portavoce del Comitato Testamento Solidale e presidente della Lega Filo d’Oro), Flavia Fiocchi (consigliere nazionale del Notariato) e Paolo Anselmi (presidente di WaldenLab).

Nonostante questa battuta d’arresto, il trend degli ultimi anni rimane comunque positivo. Tra il 2020 e il 2024, la quota di organizzazioni che hanno ricevuto tra uno e cinque lasciti è aumentata dal 39% al 50%, mentre la percentuale di enti beneficiari di almeno un lascito è cresciuta dal 61% al 77%.

Conseguentemente, il peso economico dei lasciti nelle raccolte fondi promosse dalle organizzazioni è passato dall’8% al 14%, confermando l’importanza crescente di questo strumento per il finanziamento del settore non profit.

Per la maggior parte (circa tre quarti), i lasciti consistono in denaro e beni mobili, una tendenza che si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti.