Le difficoltà a livello globale sembrano rallentare, tra gli italiani, la crescita registrata negli ultimi anni in tema di lasciti solidali, che resta comunque un fenomeno consolidato e rilevante per la sostenibilità delle organizzazioni no profit.

Una ricerca condotta da Vita, Comitato Testamento Solidale e l’istituto Walden Lab, presentata recentemente, mostra come il 58% delle organizzazioni abbia ricevuto almeno un lascito negli ultimi cinque anni, percentuale che aumenta all’88% considerando le realtà più grandi. Tuttavia, l’indagine su un campione di cittadini italiani svolta tra giugno e luglio 2025 ha evidenziato una leggera diminuzione nella propensione a destinare un lascito testamentario alle organizzazioni non profit, scendendo dal 18% al 15%.

Parallelamente, è cresciuto il pregiudizio secondo cui i lasciti sarebbero riservati esclusivamente a chi ha un elevato patrimonio. Tra le cause di questa flessione, viene segnalata una percezione collettiva peggiorata, con riferimento alla crisi climatica, ai conflitti e alle disuguaglianze sociali, che alimentano timori sulle prospettive future di figli e nipoti.

I dati sono stati illustrati durante la presentazione alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Rossano Bartoli (portavoce del Comitato Testamento Solidale e presidente di Lega Filo d’Oro), Flavia Fiocchi (consigliera nazionale del Notariato) e Paolo Anselmi (presidente di WaldenLab).

Nonostante questo rallentamento, la tendenza degli ultimi anni rimane nettamente positiva. Tra il 2020 e il 2024, la percentuale di organizzazioni che hanno ricevuto da 1 a 5 lasciti è aumentata dal 39% al 50%, mentre quelle che hanno ottenuto almeno un lascito sono passate dal 61% al 77%. Di conseguenza, il peso economico dei lasciti sulle raccolte fondi delle organizzazioni è cresciuto, passando dall’8% al 14%.

La maggior parte dei lasciti – circa tre quarti – consiste in denaro e beni mobili, mantenendo una dinamica stabile rispetto agli anni precedenti.

Questi dati confermano come i lasciti solidali rappresentino un elemento sempre più centrale nel sostegno alle realtà non profit, evidenziando però la necessità di contrastare le false percezioni e rafforzare la consapevolezza tra i cittadini sull’importanza di queste donazioni a favore del bene comune.