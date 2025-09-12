Tyler Robinson, 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore dell’omicidio di Charlie Kirk, noto attivista e influencer conservatore, ucciso mercoledì presso un’università nello Utah. L’arresto è stato confermato dal presidente degli Stati Uniti e amico personale di Kirk, Donald Trump.

Robinson risiede nello Utah ed era ricercato dalle autorità sin dal giorno dell’omicidio.

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha riferito che Robinson ha confessato il delitto a un amico di famiglia, che è un pastore, con cui il padre del giovane si è messo in contatto dopo aver visto le immagini diffuse dall’Fbi. Successivamente, la famiglia ha consegnato Tyler Robinson alle forze dell’ordine.

Sulle pallottole utilizzate, Robinson aveva inciso delle scritte tra cui “Bella ciao”, “Hey fascista, beccati questa” e “Se leggi questo, sei gay, LMAO, siamo in debito”.

Il governatore ha inoltre comunicato che gli investigatori hanno interrogato anche il coinquilino di Robinson, il quale ha mostrato alcuni messaggi scambiati con un account denominato “Tyler” sull’app di messaggistica Discord.

Nei messaggi, “Tyler” esprimeva l’intenzione di recuperare un fucile da un punto di consegna, nasconderlo in un cespuglio, sorvegliare l’area e conservarlo avvolto in un asciugamano. Si menzionava anche l’incisione dei proiettili, un mirino e il fatto che l’arma fosse “unica”.

La madre di Robinson, attraverso il suo profilo social, descriveva il figlio come uno studente promettente e aveva condiviso un video in cui Tyler leggeva la lettera di assegnazione di una borsa di studio nazionale da 32.000 dollari per la Utah State University.

Cox ha espresso il suo apprezzamento nei confronti delle forze dell’ordine, sottolineando la rapidità con cui è stato arrestato il sospettato. Ha anche ringraziato i familiari di Tyler Robinson per aver collaborato e aver consegnato il sospetto alle autorità.

Ha aggiunto inoltre che, pur trattandosi di un giorno doloroso per la nazione e in particolare per lo Stato dello Utah, si è potuto porre la parola fine a questo triste capitolo.

Attualmente non è ancora chiaro il movente che ha portato all’omicidio di Kirk. Tuttavia, un parente di Tyler Robinson, durante un colloquio con le autorità, ha riferito che il giovane era recentemente diventato più coinvolto nella politica e manifestava opinioni negative nei confronti di Kirk.

Secondo quanto dichiarato dall’autore dell’omicidio, Kirk sarebbe stato una persona «piena di odio, e diffondeva odio».