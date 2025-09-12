La Lega si trova in una fase di divisione in vista delle elezioni regionali di ottobre. Cresce infatti la protesta interna contro quella che viene definita la «vannacizzazione» del partito, tuttavia l’ex generale coinvolto resta fiducioso e assicura: «Non vedo rotture, andremo avanti insieme».

Un esponente di spicco della Lega lamenta con un filo di rassegnazione: «I costi sono aumentati…» provando a temperare la malinconia per un periodo passato. Il ricordo della Lega che in passato trascinava da Firenze fino a dieci pullman per il raduno di Pontida , mentre nel prossimo weekend saranno appena quattro, però dà soltanto una dimensione parziale del quadro attuale.

Il vero campo di tensione è rappresentato dagli scontri accesi tra i membri della sezione toscana, che non si limitano a questioni di liste elettorali, ma si riflettono come un segnale preoccupante anche per i dirigenti delle sezioni veneta e lombarda, che osservano con attenzione gli sviluppi nella regione.

Si parla infatti di una sorta di «vannacizzazione», termine preso a prestito che indica l’influenza diretta del generale sulla struttura interna, definito dai suoi detrattori come «il campo d’armi del generale». Quello che emerge finora è un mix di accuse reciproche, candidature ritrattate, come nel caso di candidati di rilievo come Giovanni Galli a Firenze, dissidi seguiti da vere e proprie defezioni di massa e tessere strappate a Viareggio, senza dimenticare gli imbarazzi provocati da fotografie di gruppo in cui viene esposto il simbolo della X Mas a Sansepolcro.

Queste tensioni rivelano un partito frammentato in almeno tre schieramenti netti su scala locale. Si distinguono infatti i rivoluzionari guidati da Roberto Vannacci, gli oppositori del generale capeggiati da Susanna Ceccardi e infine un gruppo di attendisti che preferisce non mettere in discussione la leadership del segretario nazionale Matteo Salvini, consapevoli che la presenza dell’ex militare è una sua scommessa personale.

Il primo gruppo, composto da attivisti esterni portati direttamente dal generale, figura sia all’interno che fuori dalle liste elettorali. Tra i loro sostenitori figurano parlamentari come Edoardo Ziello ed Elisa Montemagni, oltre a rappresentanti locali, come Claudiu Stanasel, candidato a sorpresa a Prato.

Il secondo fronte è invece costituito dagli ex sostenitori della linea della cosiddetta zarina Ceccardi, che continua a comunicare con Salvini, anche se le sue richieste spesso non trovano risposta.

Le implicazioni della spaccatura interna

Questa divisione interna riflette anche un più ampio dibattito all’interno della Lega su quale direzione politica assumere nei prossimi mesi, specie in vista delle sfide elettorali che si profilano a livello regionale. La cosiddetta «vannacizzazione» rappresenta per alcuni una ristrutturazione necessaria, mentre per altri è un modo di marginalizzare i gruppi storici del partito.

Le tensioni emergono da uno scontro non solo sulle candidature, ma anche sulla cultura politica della Lega, con temi delicati come il richiamo a simboli controversi, ad esempio quello della X Mas, che alimentano rischi di strumentalizzazione mediatica e divisioni interne più profonde.

L’attuale crisi in Toscana rischia quindi di rappresentare un campanello d’allarme per la tenuta del partito a livello nazionale, con le sezioni di Veneto e Lombardia che monitorano attentamente la situazione, ben consapevoli che l’esito potrebbe definire i rapporti di forza interni.

Le strategie e le prospettive per il futuro

Nonostante le divisioni, i vertici della Lega cercano di mantenere una linea di compattezza. L’ex generale protagonista della vicenda è convinto che non si assisterà a scissioni dolorose e assicura una prosecuzione del percorso comune senza strappi.

Il gruppo attendista, infatti, preferisce un atteggiamento prudente, riconoscendo il ruolo di Matteo Salvini come elemento centrale per l’unità del partito e cercando di evitare ulteriori tensioni che potrebbero indebolire la forza elettorale della Lega.

Nel frattempo, le varie componenti dovranno confrontarsi su come superare le divergenze e costruire una coalizione coesa in vista delle elezioni regionali. La capacità di dialogo tra le anime interne sarà decisiva per evitare un logoramento che potrebbe trasformarsi in perdita di consenso elettorale.

In sostanza, questa fase di turbolenza rappresenta un banco di prova per la solidità e l’adattabilità della Lega nel contesto politico attuale, in cui la coesione interna si dimostra sempre un elemento fondamentale per la competitività sul territorio nazionale.

La Lega in Toscana si trova oggi in una fase di profonda tensione interna e rivalità, divisa in gruppi che riflettono una contrapposizione radicale tra diverse correnti politiche e personalità di spicco. Questa situazione, senza precedenti nella regione, sta condizionando pesantemente la campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni.

Da una parte c’è la corrente più vicina al segretario regionale Luca Baroncini, alimentata dall’insoddisfazione di chi è stato escluso dalle liste con decisioni imposte dall’alto, in particolare dal generale Vannacci. Questo gruppo nutre forti risentimenti per le scelte di leadership e per la selezione dei candidati, che hanno generato un clima di diffidenza nei confronti della dirigenza centrale.

Dall’altra parte vi sono i sostenitori della strategia del leader nazionale Matteo Salvini, che dopo aver puntato su scelte inusuali, attende con cautela gli esiti del voto del 14 ottobre per capire se questa scelta potrà tramutarsi in un successo replicabile o se, invece, si rivelerà una scommessa persa.

È la prima volta che il partito si presenta in Toscana con simili divisioni interne, in un contesto dove in passato la Lega era la forza principale della coalizione di centrodestra, come dimostrato dalla candidatura di Susanna Ceccardi al governo regionale. Il cambiamento politico di questi anni ha trasformato questa realtà, facendo sembrare la competizione elettorale più una lotta interna per evitare un declino che non può essere ignorato.

Secondo le ultime proiezioni basate sui sondaggi, la vera sfida potrebbe essere quella di non scivolare al terzo posto nella coalizione, dietro a Forza Italia. Un tale risultato condannerebbe la Lega a ottenere appena due seggi nel consiglio regionale, facendo rimanere esclusa la consigliera uscente Elena Meini, figura di riferimento della Lega toscana negli ultimi anni e sostenitrice della precedente candidatura di Tomasi a governatore, prima che fosse confermata quella di Alessandro Tomasi.

Elena Meini dichiara con una certa amarezza:

“Io mi impegno per la Lega, darò il massimo per valorizzare il lavoro svolto in questi anni con dedizione. Dopo il voto, tutti saranno liberi di trarre le proprie conclusioni politiche.”

La rivoluzione del vannaccismo

Il fenomeno denominato “vannaccismo” si misura soprattutto attraverso le liste elettorali: i suoi rappresentanti occupano le posizioni maggiormente privilegiate. Già certi di elezione, figurano tra questi Massimiliano Simoni, braccio destro del generale Vannacci e unico candidato proveniente dal listino bloccato, e Tommaso Villa, capolista a Firenze, vicino a figure politiche di rilievo come Denis Verdini e, indirettamente, a Salvini tramite vincoli familiari.

Il generale Vannacci assicura la continuità di questa linea:

“Il processo di ‘vannaccizzazione’ proseguirà. Significa valorizzare quanto di migliore ciascuno può offrire: la propria esperienza, il bagaglio culturale e le competenze specifiche.”

Riguardo alla recente divisione della Lega a Viareggio, sede di alcune tensioni, Vannacci, presente in città pochi giorni fa, minimizza l’accaduto:

“Non considero ciò uno strappo. Continuiamo a lavorare uniti, ciò che conta è la coesione della squadra.”