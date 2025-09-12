Dopo un avvio lievemente positivo, i mercati azionari europei mostrano una giornata senza una direzione chiara, influenzati anche dai timori di un possibile declassamento del rating della Francia da parte di alcune agenzie di rating.
I movimenti rimangono comunque contenuti: la Borsa di Parigi registra un calo dello 0,4%, mentre i listini di Milano e Madrid perdono lo 0,3%.
In lieve flessione dello 0,2% anche Francoforte, mentre Amsterdam e Londra riportano invece un modesto rialzo.
I titoli di Stato europei mostrano una certa tensione, ma l’aumento dei rendimenti risulta abbastanza uniforme: lo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi rimane stabile intorno ai 79 punti base, mentre quello con la Francia si mantiene pressoché invariato.
L’euro resta stabile intorno a 1,172 dollari.
Nel contesto di Piazza Affari, tra i titoli principali si segnala una flessione del 2,4% per Stellantis dopo la forte crescita della giornata precedente, mentre Ferrari e Unicredit perdono circa un punto percentuale ciascuno. Sostenuta invece la performance di Leonardo, che guadagna lo 0,9%.