I mercati azionari europei avviano la seduta con un moderato rialzo, mentre Wall Street mostra segnali di debolezza. L’indice di riferimento dell’Europa continentale, lo Stoxx 600, guadagna circa un quarto di punto percentuale grazie principalmente agli acquisti nei settori immobiliare e industriale.
Milano conferma la tenuta sopra i 42.000 punti con il Ftse Mib che segna un +0,2%. Tra i titoli in evidenza figurano Mps (+2,09%) e Mediobanca (+2,07%), seguiti da Banco Bpm (+1,67%). Tuttavia, si registrano prese di profitto su Stellantis, che perde il 2,2%. Fuori dal paniere principale spicca la performance di Avio, che vola del 10,4% dopo aver comunicato una significativa riduzione delle perdite semestrali e l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di un aumento di capitale.
Negli altri principali listini europei Parigi cresce dello 0,14%, Francoforte resta stabile, Madrid perde lo 0,4%, mentre Londra registra un incremento dello 0,41%.
Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi, lo spread tra Btp e Bund, si amplia a 80,6 punti base, con una parallela crescita dei rendimenti. Il decennale italiano si attesta al 3,51%, mentre il corrispondente francese, l’Oat, si porta al 3,5%, mantenendo un gap intorno a un punto percentuale.
Nel comparto delle materie prime il petrolio mostra invece un recupero. Il Wti sale dell’1,5% a 63 dollari al barile, mentre il Brent segna un progresso dell’1,6% a 67,5 dollari. Il prezzo del gas naturale avanza dell’1,17%, raggiungendo i 32,7 euro per megawattora. Continua inoltre la salita dell’oro, che si avvicina ai massimi recenti, quotando a 3.651 dollari l’oncia.
Dal punto di vista valutario, l’euro mostra debolezza rispetto al dollaro, scambiando a 1,1715 sul biglietto verde.