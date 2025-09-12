Sulla base dei dati forniti, le Reti di consulenza in Italia hanno registrato un mese di luglio 2025 eccezionalmente forte, con una raccolta netta di 5,5 miliardi di euro, un risultato in crescita del 48,5% rispetto a giugno e del 36,1% su base annua. Questo notevole incremento dimostra la solidità e la crescente importanza del settore nella gestione dei patrimoni familiari, come evidenziato dall’Osservatorio Assoreti.

Le Preferenze degli Investitori e i Fondi Obbligazionari

L’analisi dei flussi mostra che le risorse destinate ai prodotti di risparmio gestito hanno raggiunto i 3,9 miliardi di euro, con un incremento del 20,4% su base annua. L’elemento trainante di questa crescita è la distribuzione di fondi comuni di investimento, che ha generato una raccolta netta di 2,3 miliardi di euro, con una preferenza marcata per i fondi obbligazionari, che da soli hanno attratto 1,3 miliardi di euro. Parallelamente, gli investimenti in strumenti finanziari amministrati sono saliti a 2 miliardi, segnando un +56,1% su base annua.

La Fiducia nella Consulenza a Pagamento

La richiesta di consulenza professionale è in costante aumento, come testimoniato dall’incremento della raccolta netta generata dal servizio di consulenza con fee specifica, salita a 1,5 miliardi di euro a luglio 2025. Il bilancio da inizio anno per questo tipo di servizio raggiunge i 9,5 miliardi, segnando una crescita del +10,7% rispetto all’anno precedente.

Questa tendenza è confermata anche dal numero crescente di clienti, che ha superato i 5,3 milioni.

Il Commento del Segretario Generale Assoreti

Il Segretario Generale di Assoreti, Marco Tofanelli, ha commentato i risultati con fiducia: “L’incremento delle risorse gestite e del numero di clienti riflette una dinamica di mercato in cui la pianificazione finanziaria e la gestione professionale del patrimonio si confermano centrali. Le Reti rispondono con efficacia a una domanda in crescita e in evoluzione.”